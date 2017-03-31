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"En kötü unutkanlık insanın Rabbini unutmasıdır"

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "En kötü unutkanlık insanın Rabbini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın kendisini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın çevresindeki yetimi, fakiri görmeden yaşamasıdır." dedi.

"En kötü unutkanlık insanın Rabbini unutmasıdır"

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "En kötü unutkanlık insanın Rabbini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın kendisini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın çevresindeki yetimi, fakiri görmeden yaşamasıdır." dedi.

31 Mart 2017 Cuma 15:52
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"En kötü unutkanlık insanın Rabbini unutmasıdır"

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Tekirdağ Orta Camisi’nde okuduğu cuma hutbesinde, sadakanın sadece, dilencinin eline tutuşturulan üç beş kuruş paraya verilen isim ya da bir yardıma verilen isim değil, müminin Rabbine olan sadakatinin göstergesi olduğunu söyledi.

Üç aylarda ellerini semaya açan herkesin, Allah huzurunda duasının kabul gördüğünü ifade eden Görmez, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar idrak ettiğimiz üç aylara kavuştuğumuz için Rabbimize hamdolsun. Bu vakitler geldiğinde Allah Resulü ellerini açarak 'Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek eyle ve bizleri ramazana kavuştur' demiştir. Yüce Rabbim bizleri ve bütün alem-i İslam'ı her türlü kötülüğü arkasında bırakmış olarak ramazan-ı şerife kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Mümin için zamanın her anı, her saniyesi kıymetlidir. Bütün zamanlarda elimizi Rabbimize açtığımızda Rabbimiz bizi huzuruna kabul eder. Ancak bazı zaman dilimleri unuttuklarımızı hatırlatmaya gelir. Çünkü insan gündelik hayatın akışı içerisinde en kıymetli şeylerini unutur. En kötü unutkanlık insanın Rabbini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın kendisini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın çevresindeki yetimi, fakiri görmeden yaşamasıdır. İşte bütün bu üç aylar, kandiller, ramazanlar, günde beş defa minarelerden okunan ezanlar, namazlar bütün bunlar unutkan olan insana unuttuklarını hatırlatmak içindir. Allah'ı unutan kendisini unutur. Allah'ı unutan kardeşlerini unutur. Allah'ı unutan ona ibadet etmeyi unutur. Allah'ı unutan doğru yol üzere olmaktan uzaklaşır. Kur-an'ın bize hatırlattığı en büyük hakikat doğru bir insan olmak, doğru bir hayat yaşamak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet IşleriMehmet GörmezCuma HutbesiSadaka
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