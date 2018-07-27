"En büyük güvencemiz, yüce milletimiz ve kahraman silahlı kuvvetlerimiz"

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 27. Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve Mezuniyet Töreni’nde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu törene katılmayı planladığını ancak yurt dışı ziyareti dolayısıyla bulunamadığını bildirdi.

15 Temmuz Spor Sahası'nda yapılan törende alandakilere Başkan Erdoğan'ın selamlarını ileten Yıldırım, İzmir'in 15 Mayıs 1919'da bağımsızlık uğruna Hasan Tahsin tarafından ilk kurşunun atıldığı direniş şehri olduğunu, bu kentin damarlarında mili egemenliğin asil dokusu ve bağımsızlığın yer aldığını belirtti.

Yıldırım, bugün mezun olan teğmenlerin milli iradeye ve egemenliğe bağlı, bağımsızlık şiarından asla taviz vermeyecek askerler olacağına işaret ederek şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türkiye, şu iki şeyin ülkesidir, birisi çiftçi, diğeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve asker yetiştiren bir ulusuz. İyi çiftçi yetiştirdik çünkü topraklarımız çoktu. İyi asker yetiştirdik çünkü bu toprakları isteyen düşman çoktu.' der. Biz bu sözlerin karşılığını tarihte sıkça gördük. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde bizzat yaşadık. Ordumuz, milletimizi, devletini hedef alan her türlü tehdide karşı her an hazır ve dikkatli olmalıdır. Teröre karşı son yıllardaki en amasız mücadelenin kahramanları, kolluk kuvvetlerimiz, kahraman askerimiz, komutanlarımız ve değerli Mehmetçiklerimizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüksek askeri kabiliyeti, manevra yeteneği, milli savunma sanayisinde ürünleriyle güçlendirilmiş, yerli ve mili teknolojik donanımıyla dosta güven düşman korku vermektedir."

"Halkın gücü tankın gücünü yendi"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında Türkiye'nin ulusal güvenliğine kastedecek tehditlere gereken karşılığı verdiğini vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ordumuz, her türlü bölücü terör örgütünün sınırlarımıza gelmeden sınırlarımız dışında yok edilmesi için destanlar yazmıştır. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatansever, yurdunu seven subaylar ve askerleriyle o gece aklını kiraya vermiş, asker kılığındaki teröristleri hakkettikleri karışlığı vererek alçak ve hain darbe girişimini bastırmıştır. O gün halkın gücü tankın gücünü yenmiş, ay yıldızlı bayrak inmemiş ezanlar dinmemiştir. O gece Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hükümetimizin kararlığı, milletin cesareti sayesinde alçak FETÖ terör örgütü hak ettiği dersi almıştır. Türkiye Rabb'imin izniyle birlik ve bütünlüğünü koruyacak, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak ilelebet yaşayacaktır. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için en büyük güvencemiz, yüce milletimiz ve kahraman silahlı kuvvetlerimizdir."

"Tek sermayemiz imanımız, vatan, ve bayrak sevgimiz"

Mezun olacak teğmenlere seslenen Yıldırım, "Milli değerlerimizi ve kutsal inançlarımızı kullanarak ülkemize ve milletimize zarar vermeye çalışan dış mihrakların maşası terör mensuplarını asla aranıza sokmayın, onları aranızda yaşatmayın. Bütün farklılık ve zenginliklerimize bir ve beraber olarak aşkla imanla Türkiye Cumhuriyetini payidar kılma için gece gündüz birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Yıldırım, şehitliği ve gaziliği hedef edinmiş bir milletin evlatları olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Biz evlatlarını ellerini kınalayarak, yavrularını Allah yolunda cepheye gönderen yürekli anaların dualarıyla ayakta duran, kutlu bir medeniyetin evlatlarıyız. Malazgirt'te Anadolu’ya mühür vuran biziz. İstanbul surlarında tarihe yön veren biziz. Çanakkale'de yedi düvele karşı imkansızı başaran biziz. İzmir'de kurtuluşun meşalesini yakan biziz. Tek sermayemiz imanımız, vatan, ve bayrak sevgimiz. Bin yıldır bu topraklarda bu manevi değerlerin merkezinde varlığımızı sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle daima bağımsız ve beraber olmak bu varlığımız devam edecek."

1943 teğmen mezun oldu

Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller de tarihi şan ve şerefle dolu, mensubu olmaktan büyük şeref duydukları Kara Harp Okulunun, Kara Kuvvetlerinin subay ihtiyacına karşılayan tek eğitim ve öğretim kurumu olduğunu hatırlattı.

Düzenledikleri törende 1943 teğmeni mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Güzeller, devletin kendilerine sağladığı imkanlarla çağın gerektirdiği bilgiye sahip, vatanını seven, dürüst ve yüksek karakterli subaylar yetiştirdiklerini ifade etti. Güzeller, mezun olacak teğmenlerin omuzlarına takacakları yıldızın, Türk bayrağını temsil ederek teğmenlerin ilerde yüklenecekleri sorumlukların birer nişanesi olacağını anlattı.

Dönem birincisi Teğmen Mehmet Göç ise başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere nice büyük komutan, devlet adamı ve ölümsüz kahramanlar yetiştiren Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında tamamladıkları kursun ardından binlerce şehidin kanlarıyla sulanan vatan toprağı uğruna seve seve canlarını feda edeceklerine dair yemin ettiklerini anımsattı. Yüklendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını aktaran Göç, alacakları her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli şekilde donandıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Yıldırım, Ege Ordusu Komutanı Orgenaral Abdullah Recep, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, kursta dereceye giren teğmenlere ödüllerini verdi.

Mezuniyet töreni, kursu başarıyla tamamlayan teğmenlerin geçişiyle sona erdi.