'Emri dinlemeyen ölür, bu işin şakası yok'

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere yönelik hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklardan dönemin lojistik ikmal subayı eski yüzbaşı İrfan Mızrak'ın, "16 temmuz 2016 itibarıyla ordu yönetime el koymuştur, emri dinlemeyen ölür, bu işin şakası yoktur." sözlerine yer verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin, 31'i tutuklu 42 sanık hakkında hazırlanan 336 sayfalık iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

42 klasörden oluşan dosyada aralarında dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da yer aldığı 36 sanık hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanık hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Tugayda görevli yaklaşık 300 kişinin ifadesine başvurulduğuna değinilen iddianamede, darbe girişimi gecesi saat 22.30'da sözde "sıkı yönetim" emrinin geldiği, tugay komutanının il dışında olduğu ve dönemin kurmay başkanı tutuklu sanık Hakan Çınar'ın tüm personeli mesaiye çağırdığı aktarıldı.

Cobra helikopter ve 8 tank hazırlandı

Aynı gece birlik komutanları ile toplantı yapıldığı ve şehrin haritası açılarak valilik, belediyeler, havalimanı, askeri lojmanlar ve kritik kavşaklarda tank ve piyade tabur komutanlıklarının görevlendirildiği belirtilen iddianamede, bir Cobra helikopter, 8 tank, 6 ünimot tipi askeri araç, 5'i otobüs olmak üzere 6 sivil araç ve mayına dayanıklı askeri aracın hazırlandığı ayrıca mühimmat konulduğu, askerlerin kamuflajlı hazır bekletildiği ve 3 bin ekmek ile yemek hazırlandığı bilgisine yer verildi.

Sanık ve tanık beyanlarına da yer verilen iddianamede, tutuklu sanık dönemin lojistik ikmal subayı eski yüzbaşı İrfan Mızrak'ın, "16 temmuz 2016 itibariyle ordu yönetime el koymuştur emri dinlemeyen ölür, bu işin şakası yoktur. Birazdan dışarıya çıkacağız bizi ne tehlikeler bekliyor bilmiyoruz. Haberlere bakmayın bunlar yalandır. Ben gelen sıralı emirlere bakarım emir komuta bendedir ben ne diyorsam o dur." dediğine dikkat çekildi.

Sözde sıkıyönetim mesajının ast birliklere saat 23.23'te gönderildiği hatırlatılan iddianamede, "Başbakan'ın televizyon kanallarına bağlanarak eylemin bir askeri kalkışma hareketi olduğunu açıkça beyan etmesi sonrası içeriği malum olan sözde sıkıyönetim direktifinin ast birlik ve şube müdürlüklerine yayınlanmasının şüphelilerin kastını açıkça ortaya koyduğu, darbeye kalkışma hareketine iştirak iradesi içinde hareket ettiği anlaşılmaktadır." denildi.

İddianamede, "Darbeye kalkışma hareketi kapsamında tugayda birliklerin Gaziantep şehir haritası üzerinde belirlediği noktaları kontrol altına almak üzere harekete geçtiğinde, tugayın iç güvenliğini muhafaza etmek adına yeni nöbet listesi planladığı darbeye kalkışmanın ülke çapında başarısızlığa uğraması üzerine tugay dışına askeri hareketlilik gerçekleşmediğinden yeni nöbet listelerinin uygulamaya geçirilemediği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

"İki il mi verilmiş"

Eski harekat merkezi vardiya amiri, tutuksuz sanık Alpaslan Kahraman'ın da iddianameye giren ifadesinde saat 22.00 sıralarında sözde "Harekat Yıldırım Emri" yazılı mesaj aldığını, saat 23.00 sıralarında eski Tugay Komutanı Tuğgeneral Soysal'a ulaştığını kaydetti.

Sözde sıkı yönetim listesinde Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu olduğunu söylediğini, bunun üzerine Soysal'ın da "İki il mi verilmiş?" diye sorduğunu, hatta bazı illere kimin görevlendirildiğini öğrenmeye çalıştığı ve görüşmenin bu şekilde sonlandığını söylediği aktarıldı.

Eski istihbarat astsubay tutuklu sanık Osman Tutdu ise toplantıdaki en düşük rütbeye sahip olduğu için harita üzerindeki işaretlemeleri kendisinin yaptığını anlattı.

Tutdu, iddianameye göre, "Dönemin kurmay başkanı Çınar, olası bir kışla dışına harekatta mevcut nöbetçilerin yerine geçen personelin belirlenmesini istedi. Şu anki nöbet durumu geçerlidir ancak emir verirsek yeni hazırlanan nöbet listesine geçilecek' dedi." şeklinde beyanda bulundu.