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Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı

Eskişehir'de konser vereceği gece kulübüne girerken bıçaklanan Karaduman ile şoförü hastaneye kaldırıldı.

Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı

Eskişehir'de konser vereceği gece kulübüne girerken bıçaklanan Karaduman ile şoförü hastaneye kaldırıldı.

11 Mart 2017 Cumartesi 09:25
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Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı

Besteci ve aranjör Emrah Karaduman (30) ile şoförü, Eskişehir'de uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, konser vermek amacıyla kente gelen Karaduman ile şoförü Volkan Karaca (37), etkinliğin yapılacağı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki gece kulübüne girerken kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun bazı yerlerinden yaralanan Karaduman, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, eli ve kolundan yaralanan Karaca ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emrah Karaduman'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emrah Karadumanİsmet İnönü CaddesiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi HastanesiYunus Emre Devlet Hastanesi
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