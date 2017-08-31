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Emniyetten Vatan Şaşmaz açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, oyuncu ve sunucu Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlaması üzerine başmüfettiş görevlendirdi.

Emniyetten Vatan Şaşmaz açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, oyuncu ve sunucu Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlaması üzerine başmüfettiş görevlendirdi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 12:28
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Emniyetten Vatan Şaşmaz açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğündenoyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intihar etmesi olayının sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerini araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bir otel odasında Şaşmaz ve Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." denildi.

AA

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