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Emniyetten okul çevrelerine denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki okulların çevrelerinde 12 bin 128 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

Emniyetten okul çevrelerine denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki okulların çevrelerinde 12 bin 128 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

21 Kasım 2017 Salı 15:31
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Emniyetten okul çevrelerine denetim

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde okul çevrelerinde eş zamanlı "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim"in altıncısı gerçekleştirildi.

Uygulamaya Asayiş, Çocuk, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Özel Harekat ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 3 bin 587 ekipte görevli 12 bin 128 personel katıldı.

Uygulama kapsamında, okulların çevresindeki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler, oyun salonları ekiplerce kontrol edildi.

Ayrıca okul servis araçları ile şoförleri de "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"nde belirtilen hususlar çerçevesinde kontrol edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çocukların Korunmasına Yönelik DenetimOkul çevrelerine Denetim
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