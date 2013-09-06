Emniyet'ten

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi internet sitelerinin, veri merkezinin taşınmasından dolayı kontrollü olarak erişime kapatıldığını, siteye dışarıdan bir müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi internet sitelerinin, veri merkezinin taşınmasından dolayı kontrollü olarak erişime kapatıldığını, siteye dışarıdan bir müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.



Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında EGM sitesine dışarıdan bir müdahale olduğu ve bu nedenle özellikle sınır kapılarında işlem yapılamadığına dair haberler çıktığı belirtildi.



EGM resmi sitesinin veri merkezinin taşınmasından dolayı kontrollü olarak erişime kapatıldığı bildirilen açıklamada, siteye dış kaynaklı herhangi bir müdahale olmadığı ifade edildi.



Sınır kapılarındaki işlemlerin, merkezden bağımsız yerel sunucular üzerinden de yürütülebileceği belirtilen açıklamada, hizmetlerin durması gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.





