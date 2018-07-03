Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Teşkilatında bin 534 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personeli belirlendi.

Buna göre, 352 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 287 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 162 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 105 personel emniyet amirliğine, 105 personel başkomiserliğe ve 347 personel komiserliğe terfi ettirildi.

Ayrıca daha önce terfi ettirilenlerle birlikte 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesindeki 176 personel de İçişleri Bakanlık makamının onayıyla 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi oldu.