Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96588
ALTIN
188.323
DOLAR
4.6743
STERLİN
6.1701
EURO
5.4457
'Dur yolcu' operasyonu
'Dur yolcu' operasyonu
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Kombine biletlere büyük ilgi
Kombine biletlere büyük ilgi

Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Teşkilatında bin 534 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Teşkilatında bin 534 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 17:20
45 Okunma
Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Teşkilatında bin 534 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personeli belirlendi.

Buna göre, 352 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 287 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 162 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 105 personel emniyet amirliğine, 105 personel başkomiserliğe ve 347 personel komiserliğe terfi ettirildi.

Ayrıca daha önce terfi ettirilenlerle birlikte 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesindeki 176 personel de İçişleri Bakanlık makamının onayıyla 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneydoğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor
Güneydoğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor
Kılıçdaroğlu'nun 197 bin liralık tazminat kararının gerekçesi yazıldı
Kılıçdaroğlu'nun 197 bin liralık tazminat kararının gerekçesi yazıldı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa
Öksüz'ün darbe girişimi öncesi e-postalarına ulaşılamadı
Öksüz'ün darbe girişimi öncesi e-postalarına ulaşılamadı
Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor
Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı
Tanınmamak için isimlikleri sökmüşler
Tanınmamak için isimlikleri sökmüşler
"Bir kurultay kaçınılmaz görünüyor"
"Bir kurultay kaçınılmaz görünüyor"
Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı
Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ