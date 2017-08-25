Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109342
ALTIN
144.242
DOLAR
3.4851
STERLİN
4.4653
EURO
4.1056
Millilerin rakibi Karadağ
Millilerin rakibi Karadağ
'Altınbeşik' büyülüyor
'Altınbeşik' büyülüyor
İlklerin güreşçisi Yasemin Adar
İlklerin güreşçisi Yasemin Adar
Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı
Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı
Bayramda yola çıkacaklara uyarılar
Bayramda yola çıkacaklara uyarılar
Flaş Haber
FENERBAHÇE'DEN ERKEN VEDA !
Kapat

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenleme

694 sayılı KHK ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının adı "Özel Harekat Başkanlığı" olarak değiştirilerek Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkartıldı.

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenleme

694 sayılı KHK ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının adı "Özel Harekat Başkanlığı" olarak değiştirilerek Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkartıldı.

25 Ağustos 2017 Cuma 10:53
0 Okunma
Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının adı "Özel Harekat Başkanlığı" olarak değiştirilerek Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkartıldı. Düzenleme ile Özel Harekat Başkan Yardımcıları ile Özel Harekat Müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü olacak.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapılarak Özel Harekat Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkarıldı.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Emniyet Teşkilat Kanunu'nun görev unvanlarını düzenleyen ilgili maddesine "Polis Akademisi Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Başkanı" ibaresi, "Polis Akademisi Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Başkan Yardımcısı" ibaresi ve "Havacılık Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Müdürü" ibaresi eklendi.

Özel Harekat Başkanlığı, aynı kanunun Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra yapılanmasını düzenleyen maddesinde Teftiş Kurulu Başkanlığından sonra yer alacak.

Özel Harekat Başkanının mali ve diğer özlük hakları hakkında Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile aynı seviyede Polis Teftiş Kurulu Başkanına ilişkin hükümler uygulanacak.

Düzenleme ile Özel Harekat Başkanı, Yardımcıları ve Özel Harekat Müdürü için Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra yapılanmasına yeni kadrolar ihdas edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteOHALÖzel Harekat Dairesi BaşkanlığıEmniyet Teşkilat Kanunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Valelere öfke kontrolü semineri başlıyor
Valelere öfke kontrolü semineri başlıyor
Akıncı'daki darbe faaliyetlerinin organizatörü Özçetin çapraz sorguda
Akıncı'daki darbe faaliyetlerinin organizatörü Özçetin çapraz sorguda
FETÖ şüphelisi SAT'çıların iddianamesi kabul edildi
FETÖ şüphelisi SAT'çıların iddianamesi kabul edildi
"Almanya Adil Öksüz konusunda gerekli adımları atmalı"
"Almanya Adil Öksüz konusunda gerekli adımları atmalı"
Emine Erdoğan: Aslolan zihinlerdeki engeli kaldırmaktır
Emine Erdoğan: Aslolan zihinlerdeki engeli kaldırmaktır
Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
"Kamudaki engelli sayısı 50 bini aşacak"
"Kamudaki engelli sayısı 50 bini aşacak"
Jandarma ve Sahil Güvenlik sivil plaka kullanabilecek
Jandarma ve Sahil Güvenlik sivil plaka kullanabilecek
Malazgirt şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ