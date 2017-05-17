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Emniyet'te 'ByLock' operasyonu

FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları belirlenen, ihraç edilmiş ve açıkta olan emniyet mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 93 kişi gözaltına alındı.

Emniyet'te 'ByLock' operasyonu

FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları belirlenen, ihraç edilmiş ve açıkta olan emniyet mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 93 kişi gözaltına alındı.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 18:08
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Emniyet'te 'ByLock' operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları belirlenen ihraç edilmiş ve açıkta olan emniyet mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 93 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 137 kişinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilmiş ve açıkta olan 137 emniyet mensubundan 93'ü yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı olan 44 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBylock
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