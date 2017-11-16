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Emniyet Müdürünün eşi ByLock'ta grup kurmuş

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"ta grup kurarak mesajlaştıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında tutuklu emniyet müdürlerinin eşlerinin de bulunduğu 15 kişiden 7'si yakalandı.

Emniyet Müdürünün eşi ByLock'ta grup kurmuş

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"ta grup kurarak mesajlaştıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında tutuklu emniyet müdürlerinin eşlerinin de bulunduğu 15 kişiden 7'si yakalandı.

16 Kasım 2017 Perşembe 13:44
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Emniyet Müdürünün eşi ByLock'ta grup kurmuş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"ta grup kurarak mesajlaştıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu olan eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç'ın da arasında bulunduğu 15 kişinin "ByLock"ta grup kurarak mesajlaştığının deşifre edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında tutuklu emniyet müdürlerinin eşlerinin de bulunduğu 15 kişiden 7'sini gözaltına aldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBylock
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