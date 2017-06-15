Emniyet Müdürlüğünün elektriklerini kesmek istemişler

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen Kars İl Jandarma Komutanlığında görevli 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu yargılanan eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, eski Yüzbaşı Ömer Şener, eski Üsteğmen Levent Saka, eski Astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz yargılanan Kars Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör hazır bulundu.

İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, eski Yüzbaşı Ömer Şener, eski Üsteğmen Levent Saka, eski Astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz yargılanan Kars Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın ardından açılan davanın iddianamesinde önemli detaylar aktarıldı.

İddianamede, İl Jandarma Komutanlığı personelinin darbe teşebbüsünün Kars ayağının planlandığı Tugay Komutanlığındaki toplantıya katıldığı, 14. Mekanize Piyade Tugayında görevli ve olay tarihinde Kağızman üs bölgesinde bulunan eski yarbay Harun Doğanay'ın da darbe teşebbüsüne katılmak için Kars'a getirildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğünün elektriğini kesmek istemişler

Tutuklu sanıklardan Üsteğmen Levent Saka, iddianamede yer alan ifadesinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında bir grup askerin darbe girişiminin yaşandığı gecede İl Emniyet Müdürlüğünün elektriklerinin kesilmesi için görevlendirildiğini, kendisine de bunlara yardımcı olması için talimat verildiğini kaydetti. Saka, şöyle devam etti:

"Kamil Öztürk beni aradı, 14. Mekanize Piyade Tugayından 2 ZPT aracının geleceğini, bunların emniyet müdürlüğünün yanındaki trafodan elektrik kesmekle görevlendirildiğini, jandarmadan da bu ekibe yardımcı olmam gerektiği konusunda bana talimat verdi. Ben bu talimatı kabul etmedim, o da bana inatla benim gitmemi emretti. Trafodan anlamadığımı söyledim. O da bana 'Anlayan birini bul da git o zaman' diye emir verdi."

Ceza istemleri

İddianamede, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, eski yüzbaşı Ömer Şener, eski üsteğmen Levent Saka, eski astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz yargılanan Kars Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 jandarma mensubu hakkında, "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.