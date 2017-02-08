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Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'ye tutuklama kararı

Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'ye tutuklama kararı

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:43
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Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'ye tutuklama kararı

İSTANBUL

Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Tarık Bendez, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere ev kiraladığı ve yardım etmek istediği iddiasıyla gözaltına alınan Ö.C'nin Nöbetçi Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Talebi değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EmniyetMüdür YardımcısıTutuklamaönce Vatan
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