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'Emniyet kemeri susturucusu' reklamlarına ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "emniyet kemeri susturucusu" satışına ilişkin çok sayıda başvuruda bulunulduğunu belirterek, bu kapsamda reklam durdurma ve yaklaşık 70 bin idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

'Emniyet kemeri susturucusu' reklamlarına ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "emniyet kemeri susturucusu" satışına ilişkin çok sayıda başvuruda bulunulduğunu belirterek, bu kapsamda reklam durdurma ve yaklaşık 70 bin idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:04
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'Emniyet kemeri susturucusu' reklamlarına ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yazılı açıklamasında, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklamlar vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için gerekli tedbirleri almakla sorumlu olduğunu ifade etti.

Kurulun, bu kapsamda, gerekli incelemeleri yaparak mevzuata aykırı bulunan reklamlarla ilgili idari yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Tüfenkci, "emniyet kemeri susturucusu" ismiyle internet üzerinden satışı yapılan ürünlerin reklamları konusunda çok sayıda başvuru olduğunu kaydetti.

Tüfenkci, söz konusu dosyanın görüşüldüğünü ve bu reklamların mevzuata aykırı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kurul, dosya hakkında karar verirken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistikleri de dikkate alıyor. Emniyet kemeri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini yüzde 45, kamyonetlerde yüzde 60 azaltıyor. Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24,8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanlarda ise bu oran yüzde 6,3. İleri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımı, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 3'te 2'sini ve ön koltukta ölümlerin yüzde 6'sını önlüyor. Emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerdeki ölüm ve yaralanma oranlarının, kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre yüzde 40 daha az olduğu biliniyor. Bu istatistikler de emniyet kemeri kullanımının tüketicilerin can güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakta."

Söz konusu reklamların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğuna işaret eden Tüfenkci, "emniyet kemeri susturucusu" ismiyle tüketicilere internet üzerinden ürün pazarlayan AKS Aksoy Bilgi Teknolojileri Oto İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında "emniyet kemeri uyarı sesini engelleyen susturucu aparatları kullanmak suretiyle uyarı sistemini devre dışı bırakan kişilerin aynı zamanda emniyet kemeri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümleri ihlal ettikleri, bu nedenle, emniyet kemeri uyarı sesini engelleyen susturucu aparatlara ilişkin yapılan tanıtımların emniyet kemerinin kullanılmamasını teşvik ederek yasadışı veya kınanacak davranışlara yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen unsurlar içerdiği" gerekçesiyle söz konusu reklamları durdurma ve 69 bin 86 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciEmniyet Kemeri Susturucusu
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