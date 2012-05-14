Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfiler

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 4. Sınıf 941 Emniyet Müdürünün 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 3. Sınıf 393 Emniyet Müdürünün 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine ve 2. Sınıf 372 Emniyet Müdürünün de 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfisine karar verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar başkanlığında toplanan, Yüksek Değerlendirme Kurulu ile Personel İşlerinden Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pek başkanlığında toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulu çalışmalarını tamamladı.

Yüksek Değerlendirme Kurulu, 886 Emniyet Amirinin 4. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf 941 Emniyet Müdürünün 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf 393 Emniyet Müdürünün 2. Sınıf Emniyet Müdürü ve 2. Sınıf 372 Emniyet Müdürünün de 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfisine karar verdi.

Merkez Değerlendirme Kurulu toplantısında da 740 başkomiserin emniyet amiri, 269 komiserin başkomiser ve 517 komiser yardımcısının komiser rütbesine terfi etmelerine karar verildi.