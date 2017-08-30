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Emniyet bayram öncesi denetimleri artırdı

Türkiye genelinde 11 bin 818 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur Arife-2" uygulamasında, 222 aranan kişi gözaltına alınırken, 13 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ve 96 kilo 544 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet bayram öncesi denetimleri artırdı

Türkiye genelinde 11 bin 818 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur Arife-2" uygulamasında, 222 aranan kişi gözaltına alınırken, 13 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ve 96 kilo 544 gram esrar ele geçirildi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:01
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Emniyet bayram öncesi denetimleri artırdı

ANKARA

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Huzur Arife-2 Uygulaması"nda 222 aranan kişi gözaltına alınırken, 13 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ve 96,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, halkın Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için, aranan kişiler ile suç unsurlarına yönelik dün 81 ilde 14.00-19.00 ve 20.00-23.00 saatlerinde Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Huzur Arife-2 Uygulaması" yapıldı.

Tren garı, deniz iskelesi, havalimanı, otobüs terminalleri ve kurbanlık satış alanlarından oluşan bin 292 sabit noktada eş zamanlı yapılan uygulamada, 794 ekipte görevli 11 bin 818 personel görev yaptı. Uygulamada, 5 hava, 4 deniz aracı ile 55 dedektör köpek de kullanıldı.

Ekipler denetimlerde, 179 bin 869 kişi ile 72 bin 902 aracı sorguladı.

Arandığı tespit edilen 222 şüphelinin yanı sıra suçlu olduğu belirlenen bin 405 kişi gözaltına alındı.

Denetlenen araçlardan 521'i değişik kusurlarından dolayı trafikten men edilirken, 278 aranan araç yakalandı.

Polis, 265 kişi ve 2 bin 906 araca "adli-idari" ve "trafik" suçundan 1 milyon 295 bin 651 lira ceza kesti.

Kişilerin üzerilerinde, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, bin 714 mermi, 14 kesici ve delici alet, 12 kuru sıkı tabanca, 13 gram eroin, 96 kilo 544 gram esrar, 169 gram bonzai ve 558 paket kaçak sigara ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EmniyetBayram öncesiDenetim
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