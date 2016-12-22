Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen Emniyet Amiri Kadir Yıldırım,

Başbakan Binali Yıldırım

'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş Vodafone Arena yakınında önceki akşam gerçekleşen terör saldırısında şehit olan Emniyet Amiri Yıldırım için Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'ndeki İhsaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yıldırım'ın cenazesi ilk önce Fikirtepe'de baba evine getirildi. Vatandaşlar burada büyük boy Türk bayrağı açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hepimiz polisiz, hepimiz askeriz" sloganları attı.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın tabutu, mahalledeki arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde İhsaniye Camisi'ne getirildi.

Bu sırada vatandaşlar, terörü lanetleyen sloganlar attı. Şehit Yıldırım'ın annesi Perihan, babası Mustafa ve eşi Gülümser ile çocukları Buğra ve Dilara Yıldırım da şehit Emniyet Amiri Yıldırım'ın cenazesine eşlik eden vatandaşlarla birlikte camiye geldi.

Şehit Yıldırım'ın cenaze törenine, Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Yıldırım, camiye geldiğinde şehit Emniyet Amiri Yıldırım'ın ailesine taziyelerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım, vatandaşlarla birlikte şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi. Vatandaşlar, Yıldırım'ın tabutunu cenaze aracına taşırken, tekbir getirdi.

Yıldırım, camiden ayrılmadan önce de şehit Yıldırım'ın annesi Perihan ve eşi Gülümser Yıldırım'a tekrar taziyelerini iletti.

Şehit Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne uğurlandı.

AA