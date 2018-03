Eminönü'nde

Mısır Dayanışma Platformu önderliğinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine gruptakiler, Eminönü Meydanı'nda bir araya geldi.



Ellerinde Türk, Mısır, Filistin ve Suriye bayrakları ile Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafları bulunan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.



"Darbeciler yenilecek, İslami hareket kazanacak", "Defol Sisi, yanındayız Mursi", "Darbeci firavunlar, döktükleri kanda boğulacak" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, zaman zaman da "İslami hareket engellenemez", "Her yer Mısır, her yer direniş", "İhvan'a selam, direnişe devam", "Şehit Esma yolun, yolumuz" şeklinde slogan attı.



Üzerinde "Rabia işareti" olan pankart açan katılımcılar, slogan atarken de bu işareti yaptı.



Erkeklerin ve kadınların ayrı yerlerde durduğu alana kurulan dev ekrandan da Eminönü Meydanı'ndan görüntüler yansıtıldı.



Meydanda, zaman zaman "Mısır'daki zulüme 'dur' demek için bekliyoruz" şeklinde anonslar yapıldı.



"Savaşı büyütüyorlar"



Eylemde konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, eyleme katılım çağrısına cevap verenlere teşekkür etti.



Kendilerine, Mısır'ın iç işlerine karışmama tavsiyesinde bulunanların olduğunu belirten Yıldırım, "Kahire'ye, Halep'e atılan kurşun, Şam'a atılan bomba; Ankara'ya, Diyarbakır'a, Edirne'ye atılmıştır. Suriye, Mısır ve Filistin'de şehitler verdik. Toprağa düştük, kanımız aktı, toprağı suladık, Bereket verdik. Birken bin olduk. Şimdi milyonlar oluyoruz. Sonra da her zulüm toprağına yürüyeceğiz, özgürleştireceğiz" diye konuştu.



Yıldırım, Mısır'daki şehit sayısının belirtilenden daha fazla olduğunu dile getirdi.



Amerika'nın demokrasi anlayışını eleştiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Savaşı büyütüyorlar. Bütün İslam topraklarına yayıyorlar. Bizim önümüzde imtihanlar var. Gerekirse şehit veririz ama köleliği kabul etmeyiz. Bütün partilere, cemaatlere ve derneklere sesleniyorum; biz Bosna'yı, Çeçenistan'ı, Irak'ı, Afganistan'ı, Suriye'yi ve Mısır'ı gördük. Hepsinde ortak bir şey vardı. Bombaları attıkları zaman 'bu bomba örtülü kadını öldürsün' demiyorlardı. Açığına da örtülüsüne de atıyorlardı. Laik olana da İslamcısına da atıyorlardı. Onun için düşünceniz ne olursa olsun, babanız Müslümansa siz onlar için bir damla petrol kadar değerli değilsiniz."



Yıldırım, İHH'nın Mısır ve Suriye'ye destek verdiği için terör örgütü listesine sokulmak istendiğini belirterek, "En son bu kervana kim katıldı? Şu an Avrupa ve Balkanlar'da televizyon ve gazeteler bizim terörizme finans sağladığımızı yayınlıyor. Kim yaptı bu yalan haberi biliyor musunuz? Fars Haber Ajansı yaptı. Bütün Müslümanlar kardeştir. Mezhep ayrımı da yapmıyorum. Masum olan bütün insanları seviyoruz. Ancak ilginç bir şey; İsrail'in, Amerikalıların dediğiyle Fars Haber Ajansı'nın dediği aynı oluyorsa bu Fars Haber Ajansı'nda bir İsrail damarı var demektir. Kendilerini uyarıyorum; Amerika'dan korkmadığmız gibi Fars Haber Ajansı'nın içindeki birkaç çapulcudan da korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.



"Arkasından ağlanacak birileri varsa onlar katillerdir"



Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak da Mısır'da yaşanan sürecin bir imtihan olduğunu belirterek, "Arkasından ağlanacak birileri varsa onlar katillerdir. Biz ölümden korkmuyoruz. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar Rableri katında diridirler" diye konuştu.



Batı demokrasisini eleştiren Dilipak, şöyle devam etti:



"Batının demokrasi vaatlerinin arkasındaki yalan, 'Gezi'de, Gazze'de, Suriye'de ortaya çıktı. Şimdi de Mısır'da ortaya çıkıyor. Günde 10 saat yayın yapanlar, Suriye'ye, Filistin'e kör. Böyle bir demokrasiye kabul etmiyoruz. Mısır'daki İhvan, bizim kardeşimiz. Mursi bizim kardeşimiz. Mısır halkına, iradelerine saygı gösterilmesini istiyoruz."



Dilipak, Mısır, Suriye, Filistin ve Türkiye'nin "tek cephe" olduğunu aktararak, topyekün bir savaş açıldığını ve savaşın da din ve kimliğe yönelik olduğunu kaydetti.



Uzun soluklu bir mücadeleye hazır olduklarını vurgulayan Dilipak, "Mısır'daki direniş emparyalizme karşıdır. Çevredeki hainlerin kimler olduğu ortaya çıktı" dedi.



"Mısırlılar özgürlükleri için sokaklarda"



"Mısır Darbe Karşıtı Gençler" oluşumunun sözcüsü Erva Tavel ise Mısır halkının sadece özgürlüğünü ifade etmek için sokaklara çıktığını söyledi.



Darbecilerin, sivillere silahla ateş ettiğini dile getiren Tavel, şu ana kadar binlerce kişinin öldüğünü ve 15 binden fazla kişinin de tutuklandığını kaydetti.



Tavel, Türkiye'nin verdiği desteğin kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, "Türkiye'nin Mısır'ın iç işleri karıştığını söyleyenler, asıl Mısır'ın kendi iç işlerine karışıyor" dedi.



Eylem, gruptakilerin bir süre daha tekbir getirmesi ve slogan atmasının ardından sona erdi.



Saraçhane Parkı'nda protesto



Mısır'daki katliamı protesto etmek için sosyal medya üzerinden örgütlenen grup da Saraçhane Parkı'nda toplandı.



İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket Oluşumu önderliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sosyal medyada örgütlenen kişiler, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek akşam namazını kıldı.



Ellerinde Mısır, Filistin ve Türk bayrakları ile Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafı bulunan gruptakiler, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "İslami hareket engellenemez" şeklinde slogan attı.



Sık sık tekbir getiren gruptakiler, slogan atarken "Rabia işareti" yaptı. Gruptakilerden bazılarının üzerinde de bu işaretin olduğu tişörtler bulunduğu gözlendi.



Parkın girişinde üzerinde Mısır'daki katliamda öldürülen bazı kişilerin fotoğraflarının yer aldığı "Ya Müntakim Allah, bizi intikamına memur et. Şehitler borcunu ödedi sıra bizde ümmet" yazan pankart asıldı.



Parktaki iki dev ekrandan "Kardeşlik bedel ister, Mısır'a destek zamanı" yazısı yansıtıldı.



"Bütün Müslümanlar kardeştir"



Eylemde konuşan, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çokça, Mısır'da katledilenlerin, şehitler arasındaki yerini aldığını söyledi.



Tüm Müslümanların kardeş olduğunu vurgulayan Çokça, "Bunun gereğini yerine tam getirebiliyor muyuz diye hepimizin düşünmesi lazım. Mısır'da ve dünyanın diğer yerlerinde Müslümanlara yapılan zulümlere karşı rahatımızın, uykularımızın kaçması lazım. Mısır'da binlerce kardeşimiz şehit oldu. Onların acısını her an içimizde hissetmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.



Çokça, meydanlarda toplanmanın yeterli olmayacağını belirterek, "Buralarda toplanmaya ne Mısır'daki kardeşlerimizin ne de Allah'ın ihtiyacı var. Buna asıl bizim ihtiyacımız var. Mısır'da olanlardan şunu anlamamız lazım; mesele demokrasi meselesi değil, siz hala bunu anlamadınız mı? Bu noktaya çok dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



"Desteğiniz, Mısır'daki kardeşlerinizin direnme gücünü arttırıyor"



Mısırlı gazeteci Ali Zalad da katliam sürecinde Mısır'daki meydanlarda bulunduğunu ve yaşananlara çok yakından şahit olduğunu anlattı.



Kendilerine verilen destekten dolayı meydandakilere teşekkür eden Zalad, "Sizin buralardan verdiğiniz destek, Mısır'daki kardeşlerinizin direnme gücünü arttırıyor. Sizin verdiğiniz destek, Mısır'daki bir şehir ile İstanbul, Ankara ya da İzmir'in aynı olduğunu gösterdi. Bizler kardeşiz. Bunu gösterdi" diye konuştu.



Zalad, Mısır'daki darbe karşıtlarının, bazı kesimler tarafından terörist olarak gösterilmeye çalışıldığını dile getirerek, "Namaz kılarken bizi arkamızdan vurdular. Asıl terörist onlar" dedi.



Grup Yürüyüş'ün şarkılar seslendirmesinden sonra okunan duaların ardından, yaklaşık 5 saat süren eylem sona erdi.



Katliam Adana'da daprotesto edildi



Adana'da düzenlenen mitingde de Mısır'da yaşanan katliam protesto edildi.



Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nca Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen "Zulme ve Diktatörlüğe Lanet, Mısır İslami Direnişine Destek Mitingi"nde Mısır'daki katliam slogan ve dövizlerle protesto edildi.



Katliamlar Van'da da protesto edildi



Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik gerçekleştirilen katliam, Van'da protesto edildi.



Müslüman Kardeşler ile Dayanışma İnisiyatifi'nin öncülüğünde Hz. Ömer Cami önünde bir araya gelen çok sayıda kişi, "Darbeye sessiz kalanlar, bu katliamın suç ortaklarıdır", "Türkiye'den Mısırdaki kardeşlere bin selam", "Darbecilerin elleri kırılsın" yazılı dövizler açıp sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gösteride, yerel sanatçılar tarafından ezgiler ve ilahiler okundu.



Burada grup adına konuşan Müslüman Kardeşler ile Dayanışma İnsiyatifi üyesi Salih Yücel, Mısır'da barışçıl gösteri yapan halka tahammül edemeyen darbecilerin, son müdahaleleriyle büyük bir katliam işlediğini ve işlemeye devam ettiğini söyledi.



Konya'da "Büyük Mısır Mitingi"



Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, partisince Konya Hükümet Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Mısır Mitingi"nde yaptığı konuşmada, Batı destekli firavun askerlerinin İhvan'ın önde gelen temsilcilerini yakaladıkları yerde şehit ettiğini belirterek, bunun sona ermesi için de Müslümanlara bir takım görevler düştüğünü söyledi.



Sadece "yuh" çekmekle hedeflerin gerçekleşmeyeceğini, ilk vazifenin, bırakılmış olan emanetlere sahip çıkmak olduğunu ifade eden Kamalak, o emanetlerin de Hz. Muhammed'in bıraktığı iki emanet olan Kur'an-ı Kerim ve sünnetler olduğunu dile getirdi.



İzmir



Konak Meydanı'ndaki Yalı Camisi önünde akşam namazı sonrasında toplanan Genç Hareket İzmir üyeleri adına açıklama yapan başkan Faruk Eşlik, Mısır'daki katliamların, son günlerde artarak devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Adeviyye'deki standını kaybeden İhvan'daki kardeşlerimiz, Genç Hareket ile temasa geçerek, 'Bu süreçte dünyaya açılan kapımız siz olun ve sesimizi dünyaya duyurun' diye hepimize onur verecek bir teklifte bulundu. İhvan yetkililerinin katılımıyla geçtiğimiz gün Saraçhane Meydanı, Adeviyye'den nöbeti devralmıştır. Dünyadaki en etkili tepki ve dua hareketi, Türkiye'de gerçekleşmektedir. Rabbim mübarek eylesin."



Diyarbakır'da protesto



Diyarbakır'da 57 sivil toplum kuruluşunca oluşturulan Diyarbakır-Mısır Kardeşlik İnisiyatifi tarafından Dağkapı Meydanı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi katıldı.



Meydanda kılınan yatsı namazı sonrasında Mısır'daki katliamda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar etkinlik boyunca darbe karşıtı gösterilerin sembolü olan "Rabia işareti" yaptı.



Alanda Mısır için dua eden vatandaşlar, akan kanın biran evvel durmasını istediklerini belirterek, "Mısır'daki Müslümanlar için dua ettik. Müslümanların biran önce birlik olması lazım. Bu olmazsa Müslümanlar her yerde böyle katledilir'' ifadelerini kullandı.