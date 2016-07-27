Emine Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz tarihindeki

darbe girişimi

sırasında, Gölbaşı Özel Harekat Merkezine yapılan bombalı saldırıda şehit olan Komiser Zeynep Sağır'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

İki çocuk annesi olan şehit Sağır'ın eşine, çocuklarına ve akrabalarına sabır dileyen Emine Erdoğan, "Kendi ülkesine ve milletine bomba yağdıracak kadar gözü dönmüş bu örgütün hain girişimini milletimiz asla unutmayacak." ifadesini kullandı.

Milletin gösterdiği cesaret ve dirayet sayesinde bir istiklal mücadelesi verildiğini belirten Emine Erdoğan, "Bu mücadele meydanlarda hala devam ediyor. Allah bu güzel millete bir daha böyle günler yaşatmasın." temennisinde bulundu.

Erdoğan, Sağır ailesinin evinden ayrılırken, "Şehidimiz, bu milli mücadelenin kadın kahramanlarından birisidir." ifadesini kullanarak, şehit Zeynep Sağır ile diğer şehit olanlara da Allah'tan rahmet diledi.