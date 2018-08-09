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Emine Erdoğan, Meclisteki 'sıfır atık' çalışmalarını inceledi

Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında TBMM bahçesinde oluşturulan Atık Geçici Depolama Alanı ile çeşitli bitkilerin yetiştirildiği serada incelemelerde bulundu.

Emine Erdoğan, Meclisteki 'sıfır atık' çalışmalarını inceledi

Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında TBMM bahçesinde oluşturulan Atık Geçici Depolama Alanı ile çeşitli bitkilerin yetiştirildiği serada incelemelerde bulundu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:10
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Emine Erdoğan, Meclisteki 'sıfır atık' çalışmalarını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında TBMM bahçesinde oluşturulan Atık Geçici Depolama Alanı ile çeşitli bitkilerin yetiştirildiği serada incelemelerde bulundu.

Emine Erdoğan'a TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile eşi Şengül Kurum, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Emine Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığının Sıfır Atık Projesi'ne destek olmasının memnuniyet verici olduğunu, bu kapsamda teşekkür ziyaretinde bulunmak istediğini söyledi.

Ülke genelinde hızla yayılan Sıfır Atık Projesi'nin TBMM'de uygulanmasının sembolik bir anlamı bulunduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bütün vekillerimiz bunu sahiplenirse, herkes bunu kendi ilinde uygularsa bütün Türkiye'ye yayılacak." diye konuştu.

Emine Erdoğan, söz konusu projenin birçok konuda fayda sağlanacağını vurguladı.

Kompost gübreye önem verdiğini de dile getiren Emine Erdoğan, proje kapsamında organik atıklardan elde edilen kompost gübrenin çiçekler ve ağaçların altını besleyeceğini kaydetti. Emine Erdoğan, "Bundan sonra kimyasal gübreleri de kullanmayacağız, hedefimiz bu." dedi.

Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ve bakanlık çalışanlarına projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyareti sırasında kendisini takip eden gazetecilere seralardaki çeşitli çiçeklerden hediye eden Emine Erdoğan, Atık Geçici Depolama Alanında görevli kişilerle de sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Sıfır Atık Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarında etkin şekilde kullanılıyor.

Ülke genelinde hayata geçirilmesi planlanan Sıfır Atık Projesi, 12 Haziran'dan bu yana TBMM'de de uygulanıyor.

Mecliste 12 Haziran-16 Temmuz tarihlerinde 19 ton kağıt, 550 kilo cam, 942 kilo plastik, 147 kilo metal, 2,8 ton organik atık türüne göre ayrıştırılarak toplandı.

Çevreyi korumak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurulan sistemin ilk kazanımları da ortaya çıkmaya başladı. Proje ile önemli miktarda geri dönüşüm ve tasarruf sağlandı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanSıfır Atık ProjesiBinali Yıldırımın Eşi Semiha Yıldırım
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