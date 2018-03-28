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Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün reklam düzenlemesine destek

Emine Erdoğan, çocuk programlarındaki gıda reklamlarına getirilen sınırlamaya ilişkin, "Çocuklarımızı sağlıksız gıdaların etkisinden koruyacak bu düzenlemeyi son derece önemli buluyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün reklam düzenlemesine destek

Emine Erdoğan, çocuk programlarındaki gıda reklamlarına getirilen sınırlamaya ilişkin, "Çocuklarımızı sağlıksız gıdaların etkisinden koruyacak bu düzenlemeyi son derece önemli buluyorum." ifadesini kullandı.

28 Mart 2018 Çarşamba 14:05
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Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün reklam düzenlemesine destek

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) hazırladığı Sağlık Bakanlığının listesinin esas alındığı yönetmelik değişikliğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

RTÜK'ün, Sağlık Bakanlığının listesini esas alarak, çocuk programlarında reklamına izin verilebilecek gıdalarla ilgili bir düzenleme yaptığını belirten Emine Erdoğan, "Çocuklarımızı sağlıksız gıdaların etkisinden koruyacak bu düzenlemeyi son derece önemli buluyorum." ifadesini kullandı.

Düzenlemeyle, çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek çikolata ve şeker, gofret, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler ve yenilebilir buzlar "Kırmızı", kriterlere uyulması halinde reklamı yapılabilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamı yayınlanabilecek gıdalar "Yeşil" kategoriyle tanımlanmıştı.

RTÜK tarafından hazırlanan "Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emine ErdoğanRTÜKRTÜKün Reklam Düzenlemesi
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