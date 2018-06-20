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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

Emine Erdoğan, "Mülteci meselesi sadece ekonomik ve siyasi bir mesele değil, ahlaki ve insani bir meseledir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

Emine Erdoğan, "Mülteci meselesi sadece ekonomik ve siyasi bir mesele değil, ahlaki ve insani bir meseledir." ifadesini kullandı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:52
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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Arakan, Somali ve Suriyeli mültecilere her zaman kucak açtığını anımsatan Emine Erdoğan, ülke olarak hep şefkatin, merhametin ve vicdanın sesi oldukları bildirdi.

Emine Erdoğan, milletin her zaman acının sesine kulak verdiğini, yardım elini mazlumlara uzattığını kaydetti.

Dünyada yaklaşık 68 milyon mülteci olduğuna ve buna her gün yenilerinin eklendiğine vurgu yapan Emine Erdoğan, "Entegrasyon politikaları geliştirilip, hukuki çözümler aranıyor. Fakat mülteci meselesi sadece ekonomik ve siyasi bir mesel değil, ahlaki ve insani bir meseledir." ifadesini kullandı.

Okula kazandırılan çocuk sayısı 610 bin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın mültecilerle beraber çektirdiği fotoğraf karelerine yer verilen paylaşımda, "Mazlumlara Uzanan En Cömert El Türkiye" başlığında ülkedeki sığınmacılara ilişkin bilgiler verildi.

Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu kaydedilen verilere göre, 4 milyon insana yeni bir hayat sağlandı.

Türkiye, dünya genelinde yapılan yardımların yüzde 22'sini tek başına gerçekleştirdi. Mesleki ve genel eğitim verilen sığınmacı sayısı 300 bin, gerçekleştirilen ameliyat sayısı 1 milyon 188 bin 606, dünyaya gelen bebek sayısı 302 bin 470 ve okula kazandırılan çocuk sayısı ise 610 bin oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanDünya Mülteciler Günü
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