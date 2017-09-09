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Emine Erdoğan Astana'da yetimhane ziyaret etti

Emine Erdoğan, Astana'da Çocuk Evi ve Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerle yakından ilgilendi.

Emine Erdoğan Astana'da yetimhane ziyaret etti

Emine Erdoğan, Astana'da Çocuk Evi ve Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerle yakından ilgilendi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 14:21
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Emine Erdoğan Astana'da yetimhane ziyaret etti

ANKARA - Arakan'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Türkiye'nin yardımlarını ulaştırmak üzere Bangladeş'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arakanlı sığınmacıların barındıkları Kutupalong Kampı'nı ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine refakat etmek üzere Astana'ya geçti. 

Burada Astana Valiliği'ne bağlı Çocuk Evi ve Yetimhanesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, 4-18 yaş aralığında 104 çocuk ve gencin barındığı yetimhanedeki çocuklar ve gençlerle yakından ilgilendi.

Emine Erdoğan, TİKA'nın koordinasyonu ile okul eşyalarını içeren yardımlarını ilgililere teslim etti.

Yetimhane yetkilileri, Türkiye'nin desteğinden ve Emine Erdoğan'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emine ErdoğanÖnce Vatan GazetesiAstana
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