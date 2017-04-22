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Emine Ayna'ya 27,5 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında " 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Emine Ayna'ya 27,5 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında " 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

22 Nisan 2017 Cumartesi 12:07
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Emine Ayna'ya 27,5 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayna hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) kuruluşu ve yapılanması hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

"DTK'nın PKK/KCK ile bağlantılı faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır"

DTK'nın, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın dört ayaklı paradigmasının üçüncü ayağını oluşturan bir örgütlenme ve sözde kurucu meclis işlevi gören bir yapılanma olduğu bildirilen iddianamede, örgüt üyelerinden elde edilen deliller ve dinlenen tape kayıtlarında DTK'nın sözde "Kuzey Kürdistan Parlamentosu" olarak nitelendirildiği kaydedildi.

DTK'nın terör örgütünün hedefi olan sözde "demokratik özerklik" stratejisini hayata geçirmek amacıyla Öcalan'ın talimatları doğrultusunda kurulduğu aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"DTK, örgütün hedefleri doğrultusunda sözde 'demokratik özerklik' gerçekleştirmek amacıyla siyasi parti, dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını örgütleyerek, bu hususta toplantı, çalıştay ve konferanslar düzenlemiştir. DTK, örgütlenme olarak KCK ile özdeşlik göstermiştir. KCK yapılanması içerisinde örgütlenen sözde kent, ilçe, mahalle meclisleri ile köy komünlerinin DTK'nın bileşenleri oldukları ve sözde meclis üyelerinin siyasi parti, dernek, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra seçilen bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da DTK'nın delegesi ve üyesi oldukları tespit edilmiştir. DTK'nın PKK/KCK ile bağlantılı faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır."

"Saldırıları Kürt halkının direnişi, meşru savunması olarak görmüşlerdir"

İddianamede, DTK tarafından 14 Temmuz 2011'de devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedefi doğrultusunda sözde "özerlik" ilan edildiği anımsatıldı.

27 Aralık 2015'te DTK Olağanüstü Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda okunan sonuç bildirgesine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bildirgede, demokratik özerk bölgelerin oluşturulması istenmiştir. Silahlı terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı, patlayıcı maddeli saldırıları Kürt halkının direnişi, meşru savunması olarak görmüşlerdir. Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozmak amacıyla terör örgütünün hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen sözde 'özyönetim' ilanlarına sahip çıkıldığı görülmüştür."

İddianamede, eylemlerindeki yoğunluk, süreklilik ve çeşitlilik nedeniyle Ayna'nın diğer DTK üyeleriyle dört ülke toprakları üzerinde sözde, "Kürt ulusal birliğini sağlamak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığı" için silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçunu işlediği belirtildi.

İstenilen ceza

İddianamede, eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında "silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Terör soruşturması kapsamında 23 Mart'ta gözaltına alınan Ayna'nın, tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasına karar verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DbpEmine AynaPKKDiyarbakır
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