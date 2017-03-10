'Emin Yarbay'ın ifadeleri eski Başyaver'i yalanlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın sanıklarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı, duruşmada kendisine yöneltilen sorulardan bazılarına çelişkili yanıtlar verdi, bazılarını ise cevaplayamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini darbeci askerlere bildirdiği iddiasıyla yargılanan sanık Yazıcı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonundaki duruşmada 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince dinlendi.

Yazıcı'nın savunmasında arabasına aldığını ve tanımadığını iddia ettiği "Emin" isimli yarbayın darbe girişiminden tutuklu bulunan Yarbay Emin Güven olduğu anlaşıldı.

"Benden şüphelenmezler"

Yazıcı, mahkemedeki savunmasında 15 Temmuz günü Muhafız Alayı'nda bazı kroki ve planlar üzerinde Cumhurbaşkanı'nın nerede olabileceğine dair çalışmalar yaptıklarını reddetse de Güven'in verdiği ifadenin Yazıcı'yı yalanlar nitelikte olması dikkati çekti.

Güven, ifadesinde konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın sivil olarak bulunduğu 5-6 kişi, masanın üzerinde de otel ya da tatil köyü olabileceğini değerlendirdiğim, üzerinde 'Marmaris' yazan, uydu görüntüleri olan kroki ve planlar vardı. Bunlar masanın etrafında konuşurlarken, konuşmalardan duyduklarıma göre, Cumhurbaşkanı'nın yeri öğrenilecek, bir ekip gidip Cumhurbaşkanı'nı alacaktı ancak tam yerini bilmiyorlardı. Masa üzerindeki krokiler de Cumhurbaşkanı'nın olabileceği muhtemel yerlerdi. Ali Yazıcı'nın görevi, Marmaris'e giderek Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenmek ve koordinatını Fırat Alakuş'a bildirmekti.

Ali Yazıcı, 'Ben Cumhurbaşkanı'nın yanına gider, yerini öğrenirim, benden şüphelenmezler.' diyerek, bu görevle görevlendirilmişti."

Ali Yazıcı, "Kara yaverini aradım, 'Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğu internette yazıyor. Nerede olduğunu öğrenin.' talimatını verdim." dedi.

Aracı Başyaver değil, Yarbay kullanmış

Yazıcı ile Güven, seyahat sırasında aracı kimin kullandığı konusunda da çelişkiye düştü.

Ali Yazıcı, aracı kendisinin kullandığını öne sürerken, Güven ise ifadesinde darbe gecesi Genelkurmay Başkanlığına giren Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin başındaki darbecilerden Fırat Alakuş'a kendi aracının anahtarını verdiğini belirterek, Ali Yazıcı ile Marmaris'e gitmek üzere, Yazıcı'ya tahsisli araçla Muhafız Alayı'ndan ayrıldıklarını anlattı.

Aracı kendisinin kullandığını savunan Güven, eve uğrayıp tabancasını aldığını, sonra yola da devam ettiklerini söyledi.

Yazıcı, Çiğli'ye Yarbay'ın isteği üzerine gittiğini söylemişti

Eski Başyaver Yazıcı, mahkeme heyetine verdiği ifadede, "Marmaris yol ayrımından İzmir'e döndüm, niyetim orduevine gitmekti. Emin Yarbay, 'Komutanım Çiğli'ye gidelim.' dedi. Bunun da bir izahı yok. İlk defa oraya gittim." ifadelerini kullandı.

Güven ise ifadesinde Ali Yazıcı'nın yolda telefonla Cumhurbaşkanı'nın yanından aradığını düşündüğü kişilerle konuştuğunu ve Yazıcı'nın bu kişilere "Antalya'da maç yapılacak, bakmaya gidiyorum." dediğini ancak bunun, asıl niyeti maskelemek maksadıyla söylediğini düşündüğünü ifade etti.

Ali Yazıcı, darbe girişimi öncesinde Muhafız Alayı'nda bir grup askerle harita üzerinde çalışma yaptıkları iddiasını da kabul etmedi.