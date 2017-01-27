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Emekliye promosyonu özel bankalar da verecek

Yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında ödenecek banka promosyonu için özel bankaların da kamu bankaları için belirlenen şartları kabul ederek protokolü imzalayıp, emeklilere promosyon vereceği öğrenildi.

Emekliye promosyonu özel bankalar da verecek

Yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında ödenecek banka promosyonu için özel bankaların da kamu bankaları için belirlenen şartları kabul ederek protokolü imzalayıp, emeklilere promosyon vereceği öğrenildi.

27 Ocak 2017 Cuma 11:38
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Emekliye promosyonu özel bankalar da verecek

ANKARA - Yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında verilecek banka promosyonu için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gelecek hafta protokol imzalanması bekleniyor. İlk etapta kamu bankalarının taraf olduğu protokolü, bazı özel bankaların da imzalayıp emeklilere promosyon vereceği öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ödenecek rakamları açıklamasına rağmen emeklilere verilecek banka promosyonu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun promosyon ödemelerinin mart ayında yapılacağını duyurması gözleri bankalarla imzalanacak protokole çevirdi.

SGK ile kamu bankaları arasında bir süredir devam eden görüşmelerin tamamlanmasıyla Promosyon Protokolünde imza aşamasına gelindi. İlk etapta kamu bankalarının taraf olduğu protokolün, gelecek hafta SGK ile bankalar arasında imzalanması bekleniyor.

Bu arada, 11,5 milyonu bulan emekli müşteri pastasındaki paylarını kaptırmama ve daha çok emekli müşteri çekebilme düşüncesi özel bankaları da promosyon konusunda harekete geçirdi. Emeklilerin maaşları için SGK'nın her yıl bankalar aracılığıyla ödediği yaklaşık 150 milyar liraya odaklanan bazı özel bankaların, kamu bankaları için belirlenen şartları kabul ettiği öğrenildi. Böylece özel bankalar da protokolü imzalayıp, emeklilere belirlenen miktarda promosyon verecek.

İlk ödemeler mart ayında başlayacak

İlk ödemeleri mart ayı içinde yapılması planlanan banka promosyonu kapsamında, bin lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak.

Promosyon imkanından faydalanmak için emeklilerin öncelikle iki aktif fatura için "otomatik ödeme talimatı" vermesi gerekecek. Bunun yanında ya kredili mevduat hesabı açtırılacak ya da kredi kartı kabul edilecek.

Emekliler, verilecek promosyon karşılığında 3 yıl boyunca aynı bankadan aylıklarını alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
EmekliPromosyonözel Banka
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