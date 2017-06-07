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Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önceki günlerde alabilecekler." dedi.

Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önceki günlerde alabilecekler." dedi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 16:04
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Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi

ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 24 Tv'de katıldığı programda, çalışma hayatını ilgilendiren konulara ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı'na değinen Müezzinoğlu, emeklilerin aylıklarının bayramdan önce ödenmesi için çalıştıklarını belirtti.

Müezzinoğlu, "Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önceki günlerde alabilecekler." diye konuştu.

Kıdem tazminatında yeni sistemin taslağı tamamlandı

Çalışanların yüzde 85'inin kıdem tazminatı konusunda mağdur olduğunu belirten Müezzinoğlu, kıdem tazminatında hakkaniyet, güvence ve şeffaflığın olduğu yeni bir sistemi getirmek istediklerini söyledi.

Bakan Müezzinoğlu, mevcut kıdem tazminatı sisteminden memnun olanların yeni sisteme geçmeme hakkına sahip olacaklarını, bunu çalışanın tercihine bırakacaklarını bildirdi.

Bakanlık olarak kıdem tazminatına ilişkin yeni sistemle ilgili taslağı tamamladıklarını bildiren Müezzinoğlu, taslağın Başbakanlıkta olduğunu, burada son şeklinin verilmesinin ardından sendikalarla paylaşılacağını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2017 16:05
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı MüezzinoğluRamazan BayramıEmekliBayramMaaş Müjdesi
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