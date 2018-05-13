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Emekliye bayram ikramiyesi haziranda ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini bildirdi.

Emekliye bayram ikramiyesi haziranda ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini bildirdi.

13 Mayıs 2018 Pazar 14:29
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Emekliye bayram ikramiyesi haziranda ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi.

Anneliğin en ulvi duygu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutladı.

"İş kazalarının azaltılmasıyla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Evlatlarını orada kaybeden annelerimiz var. Onlara da sabırlar diliyorum. Bu anlamda kaybettiğimiz 301 canımızı da buradan rahmetle yad ediyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tavizsiz şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamda gerek denetim ve rehberlik faaliyetlerimiz, gerek mevzuat çalışmalarımız ve sosyal paydaşlarımızla yaptığımız iş birliğiyle iş kazalarının azaltılmasıyla alakalı da güçlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Bizim hiçbir seçim başarımız tesadüf olmamıştır"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 24 Haziran'daki seçimlerin ardından güçlü bir yürütme ve yasamayla tekrar atağa kalkıp daha da ilerilere gideceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli sanayimizi geliştirmeyle, milli teknolojiyle hamlesi yapmayla ilgili hayallerimiz var. Milli İstihdam Seferberliği ile alakalı ortaya koymak istediğimiz yeni başarı hikayelerimiz var. Bunların nereden geçtiğini milletimiz biliyor, bu yönde de desteğini verecektir. Bu süreçte kadınların inancı, azmi, çalışması çok önemli. Bizim hiçbir seçim başarımız tesadüf olmamıştır. Bu başarıların yolu çalışmadan geçmiştir, alın teri akıtılarak olmuştur. Bu süreçte de çok çalışmamız gerekiyor. Her bir dakikamız çok önemli. Vatandaşlarımıza anlatacak çok şeyimiz var. Açıkladığımız reform paketlerini çok iyi anlatmamız gerekiyor."

"Haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz"

Bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." dedi.

AA

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