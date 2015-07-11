Emeklilerin aylıkları 15 ve 16 Temmuz'da ödenecek

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, "Ramazan Bayramını dikkate alarak 2 milyon 530 bin Bağ-Kur esnaf ve Bağ-Kur tarım emeklisinin emekli aylıkları 14 Temmuz'da, 6 milyon 699 bin SSK işçi ve SSK tarım emeklisi aylıkları ise tahsis numaralarının son rakamı tek olanlar için 15, çift olanlar için ise 16 Temmuz'da ödenecek" dedi.



Çelik, Emekli Sandığı mensubu emeklilerin TÜFE farklarının da 1-5 Ağustos tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.



Bakan Çelik, tüm Emekli Sandığı, işçi, Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yapılacak ödeme toplamının 13 milyar lira olduğunu bildirdi.



1 milyon 300 esnafın pirim borcu resen dondurulacak



Çelik, bir yıldan daha fazla prim borcu bulunan esnaf sayısının 1 milyon 300 bin olduğunu belirterek, "Bunlar 2 ay prim borcu olunca sağlıktan yararlanamıyorlardı. Bu vatandaşlarımızın borçları 31 Temmuz'da resen dondurulacak. Kurumumuzla irtibatlı olurlarsa ödeme durumları varsa ödeyeceklerini beyan etmeleri gerekiyor" dedi.



