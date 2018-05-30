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Emekliler aylıklarının erken ödenmesinden memnun

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Bayram ikramiyesinin yanında emekli aylıklarının erken ödenecek olması da memnuniyet verici" değerlendirmesinde bulundu.

Emekliler aylıklarının erken ödenmesinden memnun

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Bayram ikramiyesinin yanında emekli aylıklarının erken ödenecek olması da memnuniyet verici" değerlendirmesinde bulundu.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:09
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Emekliler aylıklarının erken ödenmesinden memnun

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde emeklilerin yararına birçok adımın atıldığını belirterek, bunların tamamına yakınının yıllardır dile getirdikleri talepler olduğuna işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarını Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceği müjdesini verdiğini anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

"Bayram ikramiyesinin yanında emekli aylıklarının erken ödenecek olması da memnuniyet verici. Milyonlarca emeklimizin bayrama cüzdanı dolu girecek olmasına vesile olanlara teşekkür ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Emekliler DerneğiTÜED
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