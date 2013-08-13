Emekli orgeneral Koçman toprağa verildi

İSTANBUL

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı ile 3'ncü ve 1'nci ordu komutanlıkları görevlerinde bulunan emekli Orgeneral İsmail Koçman, son yolculuğuna uğurlandı.

Koçman için ilk tören, Selimiye Kışlası'nda düzenlendi. Basın mensuplarının alınmadığı törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nejdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Koçman ailesinin yakınları ile askeri erkan katıldı.

Törenin ardından cenaze, Selimiye Camisi'ne getirildi. Buradaki törende de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in yanı sıra, Vali Hüseyin Avni Mutlu ile eski genelkurmay başkanlarından emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu hazır bulundu.

Cami avlusunda taziyeleri, İsmail Koçman'ın eşi Hülya Koçman ile oğlu Serhat Koçman kabul etti.

Törene, İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Ergenekon Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli orgeneraller İlker Başbuğ ile Hurşit Tolon, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi çelenk gönderdi.e

Koçman'ın cenazesi, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.