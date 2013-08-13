Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Emekli orgeneral Koçman toprağa verildi

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevlerinde bulunan emekli Orgeneral İsmail Koçman son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli orgeneral Koçman toprağa verildi

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevlerinde bulunan emekli Orgeneral İsmail Koçman son yolculuğuna uğurlandı.

13 Ağustos 2013 Salı 16:39
691 Okunma
Emekli orgeneral Koçman toprağa verildi
İSTANBUL

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı ile 3'ncü ve 1'nci ordu komutanlıkları görevlerinde bulunan emekli Orgeneral İsmail Koçman, son yolculuğuna uğurlandı. 

Koçman için ilk tören, Selimiye Kışlası'nda düzenlendi. Basın mensuplarının alınmadığı törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nejdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Koçman ailesinin yakınları ile askeri erkan katıldı. 

Törenin ardından cenaze, Selimiye Camisi'ne getirildi. Buradaki törende de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in yanı sıra, Vali Hüseyin Avni Mutlu ile eski genelkurmay başkanlarından emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu hazır bulundu.

Cami avlusunda taziyeleri, İsmail Koçman'ın eşi Hülya Koçman ile oğlu Serhat Koçman kabul etti. 

Törene, İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Ergenekon Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli orgeneraller İlker Başbuğ ile Hurşit Tolon, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi çelenk gönderdi.e

Koçman'ın cenazesi, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 16:40
Anahtar Kelimeler:
OrgeneralKara Kuvvetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ