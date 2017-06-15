'Emekli kaptan' cinayetinin talimatı Kandil'den

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden emekli gemi kaptanı Tilo Uçak cinayetiyle ilgili yargılanan ve ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan biri tutuklu, 2'si firari 3 sanıkla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince tamamlanan kararda, Uçak'ın, 22 Ağustos 2014 günü saat 15.23'te Tatvan'daki bir oto yıkamanın alt kısmındaki boş arsada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Tutuklu bulunan İlhan Çelik ile firari sanıklar Mehdi Olan ve Erdi Uçar'ın yargılama sonucu "tasarlayarak adam öldürme" ve "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı belirtildi.

"Talimat Kandil'den verilmiştir"

Kararda, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 6 yıl kaldıktan sonra teslim olan bir teröristin, cinayete ilişkin ifadesi de yer aldı.

Cinayet talimatının terör örgütünün Kandil'deki sözde sorumlularınca verildiği vurgulanan gerekçeli kararda, emrin Tatvan kadrosuna Kandil tarafından verildiğine işaret edildi.

Kararda, PKK'nın kırsal kadrosunda 6 yıl kaldıktan sonra teslim olan örgüt üyesi S.T'nin, Tatvan kırsal bölgesinde 3 yıl kadar faaliyet yürüttüğü kaydedildi. S.T'nin, tanık olarak verdiği ifadede, firari sanıklar Olan ve Uçar'ın Temmuz 2014'te 5 ila 6 kez Bitlis merkeze bağlı Ölek köyü kırsalına gelerek örgütün üst düzey sorumlusu "Seyit" kod adlı teröristle görüştüğü, yine "Hemgin" kod adlı örgüt mensubundan duyduğu kadarıyla talimatın Kandil'den gelip ilçedeki 2 kişiye işin verildiği ancak failleri sadece "Hemgin"in bildiğini beyan ettiği aktarıldı.

"Seyit" ve "Hemgin"in, sözde Garzan eyalet sorumluları olduğu belirtilen kararda, "Kandil'den onay alınmasını gerektirir derecede önemli bir cinayetten şüphesiz ikisinin de haberi vardır. İfadede geçen 2 milis Olan ve Uçar'dır. Talimatı beraberce almışlar ve icraya koymuşlardır. Çelik'ten olay yeri keşfini yapmasını istemişler, olay günü de gözcülük yaptırmış ve cinayetin onayını almışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Firari sanık DBP'li Belediye Başkanı Olan'ın oğlu

Firari sanıklardan Mehdi Olan'ın farklı suçtan tutuklu DBP'li Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan'ın oğlu olduğu ve diğer sanık Uçar ile cinayetten sonra Mardin'e giderek bir otelde kaldıklarının tespit edildiği anlatıldı.

Kararda ayrıca sanık Erdi Uçar'ın eğitimi uygun olmamasına rağmen cinayetten sonra diğer sanık Olan'ın babasının başkanlığını yaptığı DBP'li Bitlis Belediyesinde başdanışman olarak işe başladığı, vatandaşla belediye başkanının görüşmesini organize edecek kadar önemli bir mevkiye getirildiği vurgulandı.

"Cinayet tasarlanarak işlendi"

Sanıklar Olan ve Uçar'ın, olayın talimatını, PKK'lı teröristlerle cinayetten 20 gün önce sıklıkla yaptıkları görüşmelerde aldıklarına dikkati çekilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Gerekli keşif ve görev dağılımı faaliyetleri dağ kadrosuyla bu kısa dönemde 5 ila 6 kez görüşüldüğüne göre, dağ kadrosuna da onaylatılarak yürütülmüştür. Sanık Çelik'ten, Uçak'ın olay yerine geldiği haberi vermesi konusunda istifade edilmiştir. 3 sanıkta fail olarak görev almış ve cinayeti beraberce işlemiştir. Cinayetin bir aylık planlama süresi ve dağ kadrosuyla sürekli yapılan istişareler dikkate alındığında, tasarlayarak işlendiğinin kabulü gerektiği izahtan varestedir.

Sanıkların sabit görülen suçları sebebiyle kanunda öngörülen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları haklarında uygulanmış, suçun terör örgütü PKK için işlenmesi sebebiyle Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi uygulanmış ancak ceza miktarı değişmemiş, ilgili kanunun 62. maddesi tüm sanıklar hakkında geçmişleri, sosyal ilişkileri, duruşmada gözlemlenen hal ve tavırları itibarıyla pişmanlık gözlenmemesi sebebiyle uygulanmış ve neticede tüm sanıklar 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştır. Ceza miktarıyla Çelik'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların da tutuklanmalarına karar verilmiştir."