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Emekli kadınlar modaya 'örgü örerek' ayak uyduruyorlar

Eskişehir'de çoğu emekli kadınların oluşturduğu "örSEMAşkla" isimli atölyede günün modası, örgü ipleriyle takip ediliyor.

Emekli kadınlar modaya 'örgü örerek' ayak uyduruyorlar

Eskişehir'de çoğu emekli kadınların oluşturduğu "örSEMAşkla" isimli atölyede günün modası, örgü ipleriyle takip ediliyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:30
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Emekli kadınlar modaya 'örgü örerek' ayak uyduruyorlar

Eskişehir'de, yaşları 20 ile 80 arasında değişen çoğu emekli kadınlar, "örSEMAşkla" isimli atölyede örgü örerek günün modasından geri kalmıyor.

Yıl içinde moda olan çanta, para cüzdanı ve giysi gibi ürünlerin benzerlerini ören kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de modayı yakından takip ediyor.

Ortaya çıkarılan ürünleri satmak yerine kullanmayı tercih eden kursiyerler, piyasada yaklaşık 5 bin liraya satılan bir çantanın benzerini 100 lira gibi bir maliyetle koluna takabiliyor.

Üniversite öğrencisinden 80 yaşındaki emekliye kadar geniş bir yaş aralığına sahip kursiyerlerin amacı, para kazanmaktan çok halen üretebiliyor olduklarını göstermek.

Atölyenin sahibi ve kursiyerlere ücretsiz öğretmenlik yapan 47 yaşındaki Sema Doyran, 150 kursiyeriyle aşkla örgü ördüklerini söyledi.

Kadınların istedikleri takdirde her zorluğun üstesinden gelebileceğini dile getiren Doyran, "Sloganımızda da belirttiğimiz gibi, aşkla örüyoruz biz. Ekibimizdeki çoğu 70'lerin genç kadınları olan teyzelerimiz, bugünün modasını da kızları, gelinleri, torunları için takip ediyor." dedi.

"Görme engelli öğrencim var"

Sema Doyran, çoğu emekli 150 kursiyeriyle "Kendin için üret" felsefesiyle hareket ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Her alandan öğrencilerimin olması hoşuma gidiyor. Üniversiteli de emekli 80 yaşında olan da var. Görme engelli öğrencim var mesela. O beni çok etkilemişti. El yordamıyla, hissederek, büyük çabalar sarf ederek çok güzel bir çanta yapmıştı. Bu durum beni çok duygulandırmış ve bana çok şey katmıştır. 80 yaşındaki kursiyerim Gülümser teyze var mesela. Bana '80 yaşım bitince daha da kursa gelmem' demişti. Geçenlerde 81 yaşına girdi, 'Söz verdim ama yine de gelebilir miyim?' diye soruyor bana. Biz burada hayatın güzel olduğunu tekrar fark ediyoruz."

Modayı takip ederken ünlü markaların pahalı ürünlerine sıkça rastladıklarını anlatan Doyran, "Biz burada taklit ürün yapıp satmıyoruz. Biz sadece becerikli kadınlarız ve ünlü markaları alamıyoruz, benzerlerini yapıyoruz. Çok güzel bir çanta görüyoruz, fakat fiyatı 5 bin lira. Biz bu çantayı 100-200 liraya ortaya çıkarabildiğimizde mutlu oluyoruz. Madem ki alamıyoruz, yapalım kullanalım diyoruz." diye konuştu.

"Beyimi az da olsa unutuyorum"

Kursiyerlerden 70 yaşındaki Emel Moran da atölyeye ip almak için geldiğini anlatarak, "Arkadaşlık ortamını görünce 'Ben de aranıza katılmak istiyorum' dedim. Hocamız da çok iyi. Bırakamadım sonra. Çok hoşuma gitti. Eşimi yakın zamanda kaybettik. Bu örgü işleri sayesinde beyimi az da olsa unutuyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirEmekli KadınlarörSEMAşkla
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