Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Elvan Group Ar-Ge Merkezi'ne ödül

Türkiye'nin gıda alanında faaliyet gösteren firmalarından Elvan Grup'a; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsamında Gıda Sektörü Ar-Ge Merkezleri dalında birincilik ödülü verildi.

Elvan Group Ar-Ge Merkezi'ne ödül

Türkiye'nin gıda alanında faaliyet gösteren firmalarından Elvan Grup'a; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsamında Gıda Sektörü Ar-Ge Merkezleri dalında birincilik ödülü verildi.

27 Eylül 2016 Salı 14:31
589 Okunma
Elvan Group Ar-Ge Merkezi'ne ödül

 Türkiye'nin gıda alanında faaliyet gösteren firmalarından Elvan Grup'a; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsamında Gıda Sektörü Ar-Ge Merkezleri dalında birincilik ödülü verildi. 

Elvan Group Başkanı Hidayet Kadiroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Cami Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sektördeki ilk Ar-Ge merkezini kendilerinin kurduğuna işaret eden Elvan, "Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı 2012 yılında sektördeki ilk Ar-Ge Merkezi belgesini bize verdi. Bu bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktu. Bunun bilinciyle çalıştık. Merkezimiz bugüne kadar 100'ü aşkın ürün geliştirme projesini tamamladı. 20'den fazla inovatif ürün ticarileştirildi. Bu ürünlerin Elvan Gıda cirosu içindeki payı yüzde 50'lere yaklaştı." dedi. 

Ar-Ge merkezini ihracatın kilogram başına değerini artıracak ürünler geliştirmek amacıyla kurduklarını belirten Kadiroğlu, "Merkez tarafından ticarileştirilen ürünlerle ihracat birim kilogram fiyatını 5 dolarlara çıkardık. Böylece sektörümüzde hem ihracat şampiyonluğunu hem de Ar-Ge liderliğini yakaladık." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 27.09.2016 14:32
Anahtar Kelimeler:
Elvan GrupBilimSanayi Ve Teknoloji BakanlığıAr-Ge Merkezleri Dalında Birincilik ödülüAr-Ge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ