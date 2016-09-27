Elvan Group Ar-Ge Merkezi'ne ödül

Türkiye'nin gıda alanında faaliyet gösteren firmalarından Elvan Grup'a; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsamında Gıda Sektörü Ar-Ge Merkezleri dalında birincilik ödülü verildi.

Elvan Group Başkanı Hidayet Kadiroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Cami Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sektördeki ilk Ar-Ge merkezini kendilerinin kurduğuna işaret eden Elvan, "Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı 2012 yılında sektördeki ilk Ar-Ge Merkezi belgesini bize verdi. Bu bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktu. Bunun bilinciyle çalıştık. Merkezimiz bugüne kadar 100'ü aşkın ürün geliştirme projesini tamamladı. 20'den fazla inovatif ürün ticarileştirildi. Bu ürünlerin Elvan Gıda cirosu içindeki payı yüzde 50'lere yaklaştı." dedi.

Ar-Ge merkezini ihracatın kilogram başına değerini artıracak ürünler geliştirmek amacıyla kurduklarını belirten Kadiroğlu, "Merkez tarafından ticarileştirilen ürünlerle ihracat birim kilogram fiyatını 5 dolarlara çıkardık. Böylece sektörümüzde hem ihracat şampiyonluğunu hem de Ar-Ge liderliğini yakaladık." ifadelerini kullandı.