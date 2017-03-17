'Ellerindeki resimlerle konvoyumda beni aramışlar'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Denizli Polisevi'nde kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Türk milletinin demokrasi dersi verdiğini belirtti.

Darbe girişimi gecesinden sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, kadınların da vatanına sahip çıktığını vurgulayan Kaya, "15 Temmuz'da sizler bu ülkeye sahip çıktınız. 15 Temmuz sonrasında da Avrupa ciddi şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 1-1,5 ay sonra ne yapacaklarını şaşırdılar. Buraya geçmiş olsun ziyaretlerinde geciktiler. Verecekleri tepkiyi ayarlamakta kararsız kaldılar. Darbe gecesi BBC'nin mailleri ortada dolaşıyor. 'Darbenin yanında konuşan kişi aranıyor, konuşmak üzere' diye. Maalesef böyle mailler gördük." diye konuştu.

Hollanda'nın skandal tavrı

Bakan Kaya, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini anlatmak üzere, Türkiye'yi il il dolaştıklarını ve 5.5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Avrupa'ya da sistemi anlatmak için gittiklerini kaydederek, "Benden daha önce çok değerli bakanımız Nihat Zeybekci'nin salonları iptal edilmişti ama bizi hiçbir güç yıldıramaz. 'Salonları iptal ederler ama konsolosluklarda vatandaşlarımızla buluşuruz' dedik. Nitekim bakanımız da gitti orada çok güzel programlar yaptı, döndü. Biz de aynı şekilde geçtiğimiz hafta sonu vatandaşlarımızla buluşmak ve yeni Anayasa değişikliği neler getirecek bunu konuşmak için, Hollanda ve Almanya'ya gitmek üzere, programımızı yaptık. Hollanda'da salonun iptal edildiğini duyurdular." ifadesini kullandı.

Almanya'daki programın ardından, karayoluyla Rotterdam'a geçmek için yola çıktıklarını aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim konvoyumdaki kadın kardeşlerimizin olduğu bir aracı durdurmuşlar. Ve dün öğreniyorum ki sanki biz onları kandırmışız da farklı bir aracı önden göndermişiz gibi haberler yapıyorlar. Öyle bir şey yok. O hanımlar, konvoyumuzdaki hanımlardır. Konvoyu durdurarak ellerinde resimlerle beni aramışlar, bir kadın bakanı nasıl tehdit olarak görüyorlarsa kendilerine! Ellerindeki resimlerle benim konvoyumdaki araçlara bakarak, beni aramışlar. Sanki ben adi bir suçlu, bir teröristmişim gibi çevik kuvvetle birlikte o kadınları sorgulayarak beni aramışlar. Onları hemen sınır dışı etmişler. Allah nasıl gözlerine korku salmışsa.. Yapılan açıklamalardan öğreniyoruz ki danışmanlarım, özel kalemim, korumam hepsi, yaklaşık benim boyunda kişiler ama yapılan açıklamada, '12 iri omuzlu geniş yapılı adamla gelmişti Türk bakan' diye haber yapmışlar. Evet ben iri omuzlu geniş yapılı bir kadın bakandan nasıl bir korku duyduklarını hala anlamış değilim."

"Hollanda için utanç duyulacak bir hadise"

Konsolosluk binasına 30 metre kala durdurulduklarını anlatan Bakan Kaya, "Tam 7 saat boyunca arabanın içinde etrafımız polisler tarafından kuşatılmış şekilde bekletildik. Hiçbir insan haklarına uymayan, demokrasi anlayışla bağdaşmayan şekilde bizi durdurdular. Diplomasi tarihine, Hollanda için kara bir gece yaşattılar bize. Bir kadın olarak anlayamadım bizim oradaki muhatabımız polis yetkilileri olmamalıydı. Bu da kendileri için utanç duyulacak bir hadise. Bir kadını saatlerce en temel ihtiyaçlarını karşılamasına müsaade etmeden, saatlerce bekleten ve özel timlerle etrafını sararak, silahlarını doğrultan Hollanda nasıl bir demokrasi anlayışına sahip ben bunu gerçekten merak ediyorum." diye konuştu.

Tehdit olarak gördüklerini ileri sürdükleri korumalarının silahlarının bulunmadığına dikkati çeken Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tehdit olarak gördüğü bir kadın ve etrafındaki 4 koruması ve 4 korumadan 2 tanesi de kadın..12 dev adam dedikleri kişiler, 2 kadın korumam 2 erkek korumam. Silahları yok, bakın silahsızlar. 2 danışmanım, 1 özel kalem müdürüm bir de ablam vardı yanımda. 12 dev adam dedikleri 4 kadındık, 8 erkek vardık. Deventer Konsolosu'nu ve benim ekibimi gözaltına aldılar, hücreye attılar. Saatlerce bize orada silah doğrultmak suretiyle beklettiler. Bu bir utanç gecesiydi.

Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak 15 Temmuz'da demokrasi dersi verdik. Demokrasinin, insan haklarında Türkiye'nin Avrupa'dan raporlarla eleştirildiği bir dönemde ki biz 15 yıllık iktidarımızda temel hak ve özgürlüklerinde çok büyük ilerleme sağladık. Türkiye bugün demokrasiyle insan hak ve özgürlükleriyle Avrupa'nın çok daha ötesinde. Ben bunu buradan söylemek istiyorum. Hollanda bir utanç gecesi yaşattı bize. İnanıyorum ki bu millet hem Avrupalı kardeşlerim hem sizler 16 Nisan'da Avrupa'ya yeniden demokrasi dersi vereceksiniz."