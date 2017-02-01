Elindeki silahla kendisini hastane odasına kilitledi

Psikolojik sorunları nedeniyle geldiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde başına silah dayayarak kendisini bir odaya kilitleyen polis memuru ikna edilmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, yaşadığı psikolojik sorunlar dolayısıyla tedavi için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine gelen polis memuru, doktora muayene olduğu sırada üzerindeki silahı başına dayadı. Bunun üzerine odadakiler dışarıya çıkarak durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kendisini odaya kilitleyen bu kişiyi ikna etmek için çalışma başlattı.

"Başka arkadaşından aldığı ya da gasbettiği silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunmaya çalışıyor"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 12.20 sıralarında hastanenin takibinde bulunan bir polis memurunun muayene için psikiyatri servisine geldiğini söyledi.

Kutlubay, "Doktor arkadaşımız, durumunu çok iyi görmediği için onu hastaneye yatırmayı teklif ediyor fakat polis arkadaş yatırılmayı kabul etmiyor. O sırada yanında getirdiği, başka arkadaşından aldığı ya da gasbettiği silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Şu anda rehine krizi ya da rehine durumu söz konusu değildir"

Bu sırada içeride bulunanların odadan çıktığını ifade eden Kutlubay, intihar girişiminin devam ettiğini ancak herhangi bir rehin alınma durumunun söz konusu olmadığını kaydetti.

Kutlubay, söz konusu kişinin odada yalnız olduğunu dile getirerek, "Gerek özel harekat, gerek çevik kuvvetteki arkadaşlar bu arkadaşımızı iknaya çalışmaktadır. İnşallah sorunsuz bir şekilde kendisini ikna ederek vazgeçirmeye çalışacağız. Şu anda rehine krizi ya da rehine durumu söz konusu değildir." dedi.

Başhekim Kutlubay, en son ağustos ayında "silah taşıyamaz" raporu verilen bu kişinin geri hizmette çalıştığını sözlerine ekledi.