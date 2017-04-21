'Elinde Türk bayrağı olan yaşlı teyzeye ateş etti'

Darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırının kilit isimlerinden eski tabur komutanı Yarbay Ejder Yıldırım'ın darbecilere engel olmaya çalışan vatandaşlara ateş ettiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırının kilit isimlerinden eski tabur komutanı Yarbay Ejder Yıldırım'ın eylemlerine yer verildi.

Buna göre, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki 3. Mekanize Piyade Taburu bünyesinde Ejder Yıldırım tarafından hazırlanan personel ve zırhlı araçların, Akköprü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü bölgelerini kontrol altına alıp ele geçirmekle görevlendirildikleri belirlendi.

İddianamede, eski tabur komutanı Yıldırım'ın sevk ve idaresinde Ankara Emniyet Müdürlüğü önü ve civarına yaklaşan konvoyun yolunun TOMA'larla kesildiği aktarıldı.

Yıldırım'ın, gerek telefon bağlantısıyla gerekse "Türkiyem" isimli WhatsApp grubuna attığı mesajlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne hava saldırısı gerçekleştirilmesini talep ettiği kaydedilen iddianamede, Yıldırım'ın talimatıyla polislere ve darbeye karşı koymak için olay yerine gelen vatandaşlara doğru yakın mesafeden, öldürücü nitelikte silahlarla yoğun şekilde ateş açıldığı belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen, olay tarihinde 28. Mekanize Tugayında askerlik yapan er Şahin Kara, darbe girişimi gecesi saat 21.30 sıralarında alarm verildiğini ve herkesin tam teçhizatlı ve silahlı olarak içtima alanında toplanması gerektiğinin söylendiğini, içtima sonrası garajlar bölgesine gittiklerini, herkesin araçlara binmesinin emredildiğini anlattı.

"Genelkurmay'a ve emniyete teröristler saldırmış"

Kendisinin zırhlı personel taşıyıcıya (ZPT) bindiğini, araçta bir asteğmen, bir uzman çavuş ile erlerin bulunduğunu ifade eden Kara, hareket etmeden önce garajlar bölgesine gelen şüpheli Ejder Yıldırım'ın, "Genelkurmay'a ve emniyete teröristler saldırmış, güvenliğini sağlamak için polislere yardıma gidiyoruz." dediğini aktardı.

Kara, bölüklerinin Yıldırım'ın emriyle hareket ettiğini, Çiğiltepe yolundan Ankamall Köprüsü üzerine kadar geldiklerini, köprü üzerindeyken Yıldırım'ın, aracından silahıyla inerek etrafta toplanan sivillere kızdığını ve "Gidin buradan, yol kapalı, durmayın burada, geri dönün." dediğini kaydetti.

Buradan Ankara Emniyet Müdürlüğüne doğru hareket ettiklerini, emniyetin önünde duran TOMA'larla karşılaştıklarını, araçlardan rütbelilerin indiğini belirten Kara, yaşananları şöyle anlattı:

"Ellerindeki silahlarla önce havaya, sonra TOMA'lara ateş ettiler. TOMA'da delik oluştuğunu gördüm. Sonra Ejder Yıldırım, 'Uçaksavar kullanın.' talimatı verdi. Ejder Yıldırım'ın aracı TOMA'ları itekleyerek yolu açtı. Diğer ZPT'ler de peşinden Ankara Emniyet Müdürlüğünün ana girişinin önüne gelip kendi etrafında dönerek emniyet giriş nizamiyesini hedef alarak durdu. Ejder Yıldırım, kapıdaki polislere 'Teslim olun, çekilin, biz içeriye gireceğiz.' diye bağırdı. Polislerle bağrışma sesleri duydum, silahlarıyla ateş ettiler. Nizamiyede sivil giyimli, polis olduğunu düşündüğüm bir kişinin vurularak yere düştüğünü gördüm. Havaya da ateş ediyorlardı. Ankamall Köprüsü'ne geldik. Bir süre orada bekledik. Tekrar emniyete doğru hareket ettik. 30-40 metre sonra durduk. Halk gelmeye başladı.

Araçlar yerinden hareket edemiyordu. Bunun üzerine şüpheli Ali Görmez silahını vatandaşa doğru tutarak, 'Gidin buradan, dağılın.' diye bağırıyordu. Ejder Yıldırım'ın aracı bulunduğu yerden geri döndü. Yıldırım'ın, elinde Türk bayrağı bulunan yaşlı bir teyzeye ateş ettiğini, teyzenin yere düştüğünü gördüm. Ali Görmez'in de halk kalabalığının olduğu tarafa yere nişan alarak ateş ettiğini gördüm. Beş dakika geçmeden uçaklar emniyet binasına bomba attı, çok büyük bir ses çıktı."