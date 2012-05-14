Elektrik hatları helikopterle denetlenecek

ANKARA - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) elektrik iletim hatlarının izlenmesi ve hatlardaki arızaların giderilmesi için helikopterle denetim uygulamasını başlatacak. Kiralanacak 3 helikopter, Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Hatay'a hatları termal ve lazer kameralarla izleyecek.



TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır, Türkiye'nin 49 bin 541 kilometrelik elektrik iletim hattı uzunluğuna sahip olduğunu belirterek, bu kapasitenin Avrupa Elektrik İletim Şebekesi'ne (ENTSO-E) üye ülkeler arasında en büyük olduğunu söyledi.

İletim hattının uzunluğunun elektriğin en ücra yerlere ulaştırılması gibi olumlu yönlerinden karşın arıza ve kesinti riskini de arttırdığını ifade eden Yıldır, özellikle olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşılması zor olan hatlardaki arızaların giderilmesinin uzun sürdüğünü, hem hatların koruyucu önlem kapsamında izlenmesi hem de arızanın yaşandığı bölgeye kolay ulaşılması için helikopterle denetim uygulamasını gündeme aldıklarını kaydetti.