Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Elazığ'daki FETÖ operasyonunda 13 polis tutuklandı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturmada 13 polis tutuklandı.

Elazığ'daki FETÖ operasyonunda 13 polis tutuklandı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturmada 13 polis tutuklandı.

08 Ağustos 2016 Pazartesi 10:15
518 Okunma
Elazığ'daki FETÖ operasyonunda 13 polis tutuklandı

ELAZIĞ

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 polisten 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ağustos'ta gözaltına alınan 25 polisten 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrasında nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Elazığ'da tutuklanan polis sayısı 100 oldu

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Elazığ Emniyet Müdürlüğünde görevli aralarında 2, 3. ve 4. sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri ve komiserlerin de bulunduğu 190 personel açığa alınmıştı. Bu kapsamda 24 ve 31 Temmuz'da gözaltına alınan 84 kişiden 55'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 29'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ayrıca, Elazığ'a bağlı ilçelerde de gözaltına alınan 32 polis de tutuklanmıştı.

Böylece ilde aynı soruşturma kapsamında tutuklanan polis memurlarının sayısı 100'e yükselmiş oldu.

AA

Son Güncelleme: 08.08.2016 10:16
Anahtar Kelimeler:
Elazığönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ