Elazığ'daki FETÖ operasyonunda 13 polis tutuklandı

ELAZIĞ

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 polisten 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ağustos'ta gözaltına alınan 25 polisten 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrasında nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Elazığ'da tutuklanan polis sayısı 100 oldu

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Elazığ Emniyet Müdürlüğünde görevli aralarında 2, 3. ve 4. sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri ve komiserlerin de bulunduğu 190 personel açığa alınmıştı. Bu kapsamda 24 ve 31 Temmuz'da gözaltına alınan 84 kişiden 55'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 29'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ayrıca, Elazığ'a bağlı ilçelerde de gözaltına alınan 32 polis de tutuklanmıştı.

Böylece ilde aynı soruşturma kapsamında tutuklanan polis memurlarının sayısı 100'e yükselmiş oldu.

