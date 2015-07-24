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Elazığ'da otelde patlama

Elazığ'da, bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı

Elazığ'da otelde patlama

Elazığ'da, bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı

24 Temmuz 2015 Cuma 12:05
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Elazığ'da otelde patlama

ELAZIĞ - Elazığ'da, bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir otelin 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Olayda yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanma ihtimaline karşı önlem aldı.

Patlamanın meydana geldiği otel odasında çok sayıda çakmak gazı dolum tüpü bulunduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, patlama sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Zorluoğlu, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz ve diğer uzmanlarımız incelemelerini yapıyor. Şu anda olayın sebebiyle alakalı herhangi bir açıklama yapmam mümkün değil. İnceleme sonucunda olayın neden meydana geldiği hususu netlik kazanacak. Kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Zorluoğlu, yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, "Birinin hayati tehlikesi bulunduğu yönünde bilgi verildi. Diğer ikisinin durumunun iyi olduğunu biliyoruz ama onu da takip ediyoruz. Şu an için kimlikleriyle alakalı açıklama yapmayacağız. Bilahare kimliklerini de açıklarız" diye konuştu.

Görgü tanığının ifadesi

Görgü tanıklarından esnaf Caner Avcı, yaşananları anlattı.

Otele yakın bir alanda dükkanı bulunan esnaf Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelin arka kısmında bir anda patlama sesi işittiklerini söyledi. 

Patlama sesiyle dükkanında dışarı çıktığını dile getiren Avcı, "Baktığımda bir bayan sesi geliyordu, 'yanıyorum kurtarın beni' diye. Sonra bir erkek dışarı çıktı. Ön taraftan içeri girdiğimizde her yer berbat bir şekildeydi. Kolonlar, ranzalar ters dönmüştü" dedi.

Avcı, otelin yukarı katlarından 2 kişinin yürüyerek indiğini gördüklerini belirterek, "Yerde yatan biri vardı. Doktor ismini sordu. 'Yasin. Kimliğim arka cebimde' dedi. Oldukça yanmıştı. Sonra beraber sedyeye aldık, aşağı indirdik. Sonra bir bayan kalmıştı. Söyledim kendilerine bağırtı sesi duyduk diye. Zannedersem onu da çıkıp aldılar. İçeri girilmez vaziyetteydi. Her taraf patlamıştı" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 12:45
Anahtar Kelimeler:
Patlamaönce Vatan
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