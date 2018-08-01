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Elazığ Şehir Hastanesi hizmete girdi

Elazığ Şehir Hastanesi, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla şifa arayan hastalara dünya standartlarında hizmet vermeye başladı.

Elazığ Şehir Hastanesi hizmete girdi

Elazığ Şehir Hastanesi, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla şifa arayan hastalara dünya standartlarında hizmet vermeye başladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:14
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Elazığ Şehir Hastanesi hizmete girdi

Elazığ Şehir Hastanesi, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla şifa arayan hastalara dünya standartlarında hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2003'te uygulamaya konulan "‘Sağlıkta Dönüşüm"ün ikinci fazını oluşturan şehir hastanelerinin altıncısı Elazığ'da açıldı.

Türkiye'nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük projeler olarak adlandırılan şehir hastanelerinden biri olan Elazığ Şehir Hastanesindeki 227 poliklinik ile acil servisler dahil tüm birimler hizmet veriyor.

Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini en üst seviyede tutmak için özenli bir çalışma sergilenirken, yürüyemeyen, yaşlı ve engelli hastalar ile acil servise getirilen çocuklar, elektrikli ve akülü araçlarla taşındı. Hasta ve yakınlarının balonlar ve ikramlarla karşılandığı ilk günde maskot karakterler, çocukları eğlendirdi.

Rönesans Sağlık Yatırımın, kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında yapımını üstlendiği Elazığ Şehir Hastanesi, 355 bin metrekarelik kapalı alana sahip bulunuyor.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, kente her yönden büyük değer kazandıracak şehir hastanesine vesile olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Elazığ'ın şehir hastanesiyle birlikte bölgenin sağlık merkezi haline geleceğini ifade eden Polat, "Çok şükür her şey gayet yolunda ilerliyor. Hastalarımız geliyor, çok mutlular, memnunlar. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Şehir Hastanesi ile sağlık hizmetinde kalite üst seviyeye çıktı. Bu, bütün halkımıza yansımış bulunmakta. İnşallah bundan sonra burada çok kaliteli bir sağlık hizmeti vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nitelikli sağlık hizmetleri verilecek

Polat, Elazığ Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde 524 yataklı Genel Hastane, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 64 yataklı Psikiyatri, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 50 yataklı Tutuklu Adli Psikiyatri Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yer aldığını dile getirdi.

Bunların dışında özellikli sağlık hizmeti sunulacak birimlerin de kurulduğunu aktaran Polat, bu birimlerde organ nakli, tüp bebek, iyot tedavisi, radyasyon onkolojisi, alternatif tıp, nükleer tıp, palyatif bakım gibi alanlarda tedavi hizmetleri verileceğini bildirdi.

Polat, şöyle devam etti:

"Hastanemiz bin 38 yataklı bir hastane, 227 polikliniğimiz, 37 ameliyathanemiz, 26 hemodiyaliz ünitemiz, 160 yoğun bakım ünitemiz var. Bütün hasta odalarımız nitelikli oda. 169 çift kişilik odalar, diğerleri tek keşilik odalar. 16 suit odamız bulunuyor. Şehir hastanemiz gerçekten 5 yıldızlı bir otelden daha lüks."

"Allah devletimize güç kuvvet versin"

Tedavi için hastaneye gelen İbrahim Poyraz da şehir hastanelerinin vatandaşa daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla bugüne kadar atılmış en büyük adım olduğunu belirtti.

Vatandaş olarak bundan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Poyraz, şöyle konuştu:

"Hastane ilk girişte bir otel hissi verdi bana. Ülkemizde böyle bir hastanenin olacağı hayal dahi edilemezdi ama istenince oluyormuş. İnsanımız buna layık. Allah devletimize güç kuvvet versin. Geleceğimiz parlak, öyle görüyorum, daha da iyi olacak inşallah. Mutluyum tabii ki böyle bir hastanede tedavi olmaktan, böyle bir ortamda sağlık hizmeti almaktan. Çalışanların yüzü gülüyor çünkü ortam çok nezih. Bu olumlu etki çarpan etkisi yapacaktır. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun."

"Çok beğendim"

Pınar Mutluay da hastanenin beklediğinden daha da mükemmel olduğunu dile getirerek, "Çok beğendim, gerçekten çok büyük bir hastane, milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Türkan Hüküm de hastanenin yanında verilen hizmetin de kaliteli olduğunu söyleyerek, "Yaşlı olduğum için girer girmez kapıda tekerlekli sandalye ile karşıladılar, ilgi gösterdiler. Gözlerim iyi görmüyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Elazığ Şehir HastanesiElazığ
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