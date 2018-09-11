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Elazığ'ın kurutulmuş domatesi Avrupa mutfağında

Elazığ'da devlet desteğiyle kurutulmuş domates üretimi yapan bir firma, her yıl yaklaşık 30 ton ürünü Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Elazığ'ın kurutulmuş domatesi Avrupa mutfağında

Elazığ'da devlet desteğiyle kurutulmuş domates üretimi yapan bir firma, her yıl yaklaşık 30 ton ürünü Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

11 Eylül 2018 Salı 15:25
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Elazığ'ın kurutulmuş domatesi Avrupa mutfağında

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde girişimci Mehmet Tosun, yaklaşık 10 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKKDK) aldığı destekle 5 dekar alanda domates üretimine başladı. 

Mevsimlik kadın işçilerin yetiştirdiği ürünleri kurutan Toprak Tarım firması, aracı şirketler aracılığıyla bunun yüzde 90'ını ihraç etmeye başladı.

Tosun, yaptığı açıklamada, TKKDK'dan aldığı destekle 5 dekar alanda başladığı domates üretimini geliştirerek 300 dekar alana yükselttiğini söyledi.

Domatesleri kadın işçilerin işledikten sonra 50 dekar alanda kuruttuğunu ifade eden Mehmet Tosun, mevsiminde yetişmiş meyve ve sebzelerin kurutulması ile elde edilen ürünlere, sağlıklı ve lezzetli olması dolayısıyla dünya genelinde talebin her geçen gün yükseldiğini kaydetti.

Üretiminin tamamına yakınını ihraç ettiklerini aktaran Tosun, "Ürünlerimizi, ihracat yapan şirketler aracılığıyla Avrupa ülkelerine gönderiyoruz." dedi.

"Kurutma tesislerine destek sağlayacağız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise Elazığ'ın iklim ve toprak yapısıyla domates üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Kurutulmuş domates üretiminin ilde yaygınlaşmasını desteklediklerini dile getiren Karahan, "Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programları çerçevesinde kurutma tesislerine destek sağlayacağız. Özellikle Uluova ve Kovancılar ovamızın, Kanatlı Barajıyla sulamaya açılmasıyla daha fazla domates üretim gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TKKDKElazığMehmet Tosun
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