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Elazığ'daki terör saldırısıyla ilgili 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Elazığ'daki terör saldırısıyla ilgili 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

17 Nisan 2017 Pazartesi 16:47
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Elazığ'daki terör saldırısıyla ilgili 2 tutuklama

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit düştüğü terör saldırısıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

PKK'lı teröristlerce geçen yıl 18 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gözaltına alınan ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ElazığPKKBomba Yüklü AraçTerör Saldırısıyla BağlantılıElazığ Emniyet Müdürlüğü
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