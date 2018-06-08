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Elazığ'da elektrikli otobüsler hizmete girdi

Elazığ'da kilometreye 10 kuruş enerji tüketen 18 metre uzunluğundaki yerli elektrikli otobüs "Elbüs" yolcu taşımacılığına başladı.

Elazığ'da elektrikli otobüsler hizmete girdi

Elazığ'da kilometreye 10 kuruş enerji tüketen 18 metre uzunluğundaki yerli elektrikli otobüs "Elbüs" yolcu taşımacılığına başladı.

08 Haziran 2018 Cuma 17:49
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Elazığ'da elektrikli otobüsler hizmete girdi

Elazığ Belediyesi tarafından Gazi Caddesi'nde düzenlenen törenle seferlerine başlayan ilk halk otobüsü elbüsün şoför koltuğuna, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz geçti.

Elazığlı vatandaşlar, elbüsler ile konforlu ve sessiz ulaşım yapmanın mutluluğunu yaşadı. 

Vali Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda hizmet anlayışında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirtti. 

Kaldırım, "Yerli üretebilirsiniz ama üretimin de milli olması gerekiyor. Yani insan kaynağımızın, kendi mühendislerimizin, sanayicilerimizin ve iş adamlarımızın buna katkı vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu gördüğünüz eserler, kendi insanımızın tasarladığı, ürettiği, yazılımını yaptığı tamamen milli ürünlerdir. Bunu savunma sanayinde, üretimin her alanında görmek mümkün. Dolayısıyla ben bu hizmeti getirenleri tebrik ediyorum." dedi.

"150 kişiyi taşırken kilometrede 10 kuruş harcayacak"

Belediye Başkanı Yanılmaz ise Elazığ'da tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Özellikleri ile dünyada bir ilk olan yerli elektrikli otobüsleri, Türkiye'de ilk olarak Elazığ'da halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Şehir ulaşımına büyük bir rahatlama ve konfor sağlayacak elbüslerin kente hayırlı olmasını dileyen Yanılmaz, şöyle devam etti: 

"Dünyada ilk defa, 18 metre uzunluğunda, elektrikli, körüklü, sıfır emisyonlu tamamen yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizin dizayn ettiği ve imalatını yaptığı elektrikli otobüsleri ilimizde hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Elazığ'da değil, Türkiye ve dünyada, şehir içi ulaşımına yeni bir perspektif katarak, çevreyi kirletmeden şehir içi ulaşımın nasıl yapılacağının en güzel örneklerinden biri olacak. Devreye ilk etapta alacağımız 6 otobüs, her biri 150 kişiyi taşıyabilecek kapasitede ve 150 kişiyi taşırken kilometrede 10 kuruş harcayacak." 

Yanılmaz, otobüslerden 15 adet sipariş verdiklerini, ilk etapta 6'sının halkın hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Elazığ Milletvekili adayları Zülfü Demirbağ ve Şahin Şerifoğulları ile vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Elazığ Belediyesi
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