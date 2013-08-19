El Ezher'den aldığı icazet belgesini yırttı

İSTANBUL



İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket Oluşumu önderliğinde Saraçhane Parkı'nda yapılan protesto eylemine katılan El-Ezher Üniversitesi mezunu Ali Rıza Akgün, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı, üniversiteden aldığı icazet belgesini yırtarak protesto etti.



Mısır'daki katliamı kınayan Akgün, Mısır ordusunun yöneticileri ve Mısır'da İslami ilimler üzerine eğitim veren El-Ezher Üniversitesi'nin şeyhlerine tepki gösterdi.



Mezun olduğu üniversitenin hocalarından Ali Cuma'nın kendisine icazet belgesi verdiğini anlatan Akgün, "Sisi'nin ve halkını öldürenlerin yanında yer alan Ezher'in, Ali Cuma gibi hocalarının yaptıkları bütün işleri reddediyorum. Ali Cuma, bana bu icazet belgesini Peygamberimizin hadisini okuyarak verdi. Bu icazetin benim için hiçbir değeri yok. Müslümanların yanında yer almamız lazım. Aramızdaki sınırlar olmasaydı. Şimdi Müslüman kardeşlerimizin yanında olurduk" diye konuştu.



Akgün, İslam alemi ve Arap dünyasına Arapça seslenerek, "Biz gözyaşlarımızı ve nefretimizi saklıyoruz. Birgün bunlar öfke olup dökülecek. İnsanlar, İslam dünyasında insanları yolundan çıkaran Buti, Ahmet Tayyip, Ali Cuma ve Ali Haşimi gibileri artık görmek istemiyorlar. İnsanları yoldan çıkaranlar bu belalardır" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından Akgün, El-Ezher Üniversitesi şeyhlerinden Ali Cuma'dan aldığı icazet belgesini yırttı.



Akgün'ün Arapça konuşması, El Cezire televizyonundan canlı yayınlandı.





AA