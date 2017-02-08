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El Bab'da stratejik tepeler ele geçirildi

Fırat Kalkanı 169. gününde: El Bab'da stratejik tepeler ele geçirildi

El Bab'da stratejik tepeler ele geçirildi

Fırat Kalkanı 169. gününde: El Bab'da stratejik tepeler ele geçirildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:51
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El Bab'da stratejik tepeler ele geçirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, El Bab'ın kontrolü için başlanan operasyonlar sonucu strateji̇k öneme sahip tepelerin TSK'nın desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildiği ve 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, El Bab'ın kontrolü için dün gece başlanan operasyonlar sonucu strateji̇k öneme sahip tepelerin TSK'nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiği bildirildi.

254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi

Harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.

2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 15 askerin hafif yaralandığı kaydedildi.

Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
El BabFırat Kalkanı
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