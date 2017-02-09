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El-Bab'da askerlerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehitlerin olduğu öğrenildi.

El-Bab'da askerlerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehitlerin olduğu öğrenildi.

09 Şubat 2017 Perşembe 16:13
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El-Bab'da askerlerimiz şehit oldu

Alınan bilgiye göre, TSK'nın hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için yürütülen operasyon devam ediyor.

Harekatın 170. gününde Bzagah ve Kabbasin bölgeleri özel görev kuvvet gruplarınca kontrol altına alınırken, operasyonda şehitlerin olduğu öğrenildi.

Harekat kapsamında dün öğleden sonra terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada da 5 asker şehit olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKDeaşSuriye
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