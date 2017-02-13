El Bab bölgesinde şehit olan Teğmen Yayla toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Teğmen Furkan Yayla, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen'in naaşı Görele Devlet Hastanesinden alınarak konvoy eşliğinde ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Bu sırada vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla terörü lanetleyen sloganlar attı.

Şehidin askeri kıyafetini giyen kardeşi Talha, emekli polis memuru babası Etem ve annesi Hülya Yayla oğullarının tabutu başına gelerek gözyaşı döktü. Şehit Teğmen'in kardeşi ve annesi sarılarak birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

Tören alanına gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise aile fertlerine destek oldu.

Şehit Yayla'nın naaşı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Çanakçı ilçesi Akköy'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün kuzenin oğlu olan şehit Yayla'nın 2015 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğu ve üç gün önce Suriye’ye geçici görevle gittiği öğrenildi.

Törene Giresun Valisi Hasan Karahan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun İl Jandarma Komutanı Ali İhsan Ersoy, Trabzon İl Jandarma Komutanı Okçin Akşit, Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.