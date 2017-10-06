Eksi 5 Derecede Dev Konser

Kars, Sarıkamış doğumlu olan ünlü sanatçı Aysun Kaya 20 yıl sonra memleketi Sarıkamış’ta Sarıkamış’ın 97. kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle -5 derece soğukta verdiği konserde sevenleri ve hemşerileriyle buluştu.

Sarıkamış belediye başkanlığının üstlendiği organizasyonda Kaya'ya müthiş bir karşılama hazırlığı yapıldı. Havai fişek gösterisi eşliğinde sahneye alınan Aysun Kaya heyecandan eksi 5 derece olan soğuğa da aldırmadı. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy sahneye çıkarak ünlü sanatçıya plaket vererek teşekkür etti ve “Bizim hemşerimize soğuk işlemez bu duygu düşüncelerine bizzat şahit olmak için da en büyük kanıtıdır” dedi. Aysun Kaya ise -5 derecede çıktığı konserde “Sarıkamış soğuk bir memleket yaz günü bile gece hava buz gibi olur. Şu anda kostüme bakıp aldanmayın dondurucu bir soğuk var” dedi.

SELFİE ÇEKTİ

Eksi beş derece de hayranlarının isteklerini kıramayan Aysun Kaya sahnesinden sonra hayranlarıyla selfie çektirdi. Doyumsuz ses ve şarkılarının yanında altın yüreğiyle de sevenlerinin yüreğine taht kuran Aysun Kaya yine hayranlarının yoğun isteklerine kulaklarını tıkayıp sessiz kalamadı ve selfie çektirdi. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ünlü sanatçının konserinde bizde Önce Vatan Gazetesi adına bulunduk. Konserden sonra kendileriyle özel bir söyleşi yapma imkânı bulduğumuz Ünlü sanatçının duygu ve düşüncelerini paylaştık. 20 yıl sonra memleketinde bulunmanın verdiği coşku ve heyecanını Önce Vatan Gazetesi ailesiyle paylaşan Aysun Kaya. 20 yıl sonra böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikle memleketimde bulunmak sevenlerimle, hemşerilerimle bütünleşmek beni çok mutlu etti. Diyerek sözlerine şöyle devam etti. Onların beni bu kadar sıcak karşılamalarına hatta eksi beş dereceye kattıkları sevgilerine sessiz kalamazdım. Ondan dolayı hayranlarıma naçizane bir jest yaparak isteklerine cevap vermek istedim. Bugüne kadar çıktığı her konserde gittiği her mekânda sevenleriyle bütünleşerek örnek bir kimlik sergileyen Aysun Kaya sanatçılıkta önemli olan bir diğer husus da sanatçının hayranlarıyla, sevenleriyle bütünleşmek olduğunun altını çizdi. Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Aysun Kaya’ya sanatta ki başarılarına takı seti ve plaket hediye edilerek taçlandırıldı. Ayrıca Aysun Kaya'nın şarkılarıyla halaya katılan protokoldeki belediye başkanı, kaymakam ve Tugay komutanı Sarıkamış’ın ünlü kristal taneli soğuğuna rağmen dakikalarca halay çekip eğlendiler…