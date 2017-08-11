"Ekonomideki olumlu gidişat daha da belirginleşti"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Özellikle haziran ayından bu yana arka arkaya gelen rakamlar yılın ikinci çeyreğindeki ekonomideki olumlu gidişatın daha da belirginleştiğini ortaya koyuyor, hem de üçüncü ve dördüncü çeyreğe ilişkin son derece önemli göstergelerin olacağına işaret ediyor." dedi.

Bitlis programı kapsamında esnaf ziyaretinin ardından İhlasiye Medresesi'ne giden Ağbal, yol üzerinde Bitlis-Tatvan arasında yolcu taşıyan minibüs ile özel hareket polisinin kullandığı otomobilin çarpıştığı kaza yerinde durdu.

Ağbal, özel harekat polisiyle birlikte 6 yaralının bulunduğu kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kazada yaralanan 6 kişi, konvoyda yer alan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan İslahiye Medresesi'nde incelemelerde bulunan Ağbal, daha sonra TRT'nin canlı yayın programına katılarak, cari rakamlar, vergi reformu ve bayram tatili konularında açıklamalarda bulundu.

"Ekonominin çarkları dönüyor"

Geçen yıl ağustos ve kasım aylarında ekonomiyi düzeltecek bazı kararlar aldıklarını, ocak, şubat ayından itibaren de Türkiye ekonomisine ilişkin tüm rakamların olumlu gelmeye başladığını vurgulayan Ağbal, açıklanan tüm rakamların ekonominin üretim, tüketim, yatırım, ihracat ve istihdam tarafındaki olumlu gidişatına işaret ettiğini söyledi.

Ağbal, bugün cari açıkla ilgili rakamların açıklandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu, ihracattaki olumlu gelişmeleri yansıtan, Türkiye'ye kaynak akışının devam ettiğini gösteren cari açığın sürdürülebilir seviyelerde olduğunu gösteren önemli bir işaret. Özellikle haziran ayından bu yana arka arkaya gelen rakamlar yılın ikinci çeyreğindeki ekonomideki olumlu gidişatın daha da belirginleştiğini ortaya koyuyor, hem de üçüncü ve dördüncü çeyreğe ilişkin son derece önemli göstergelerin olacağına işaret ediyor. Ekonomide işler yolunda gidiyor. Üretim tarafında kapasite kullanım oranları, göstergeleri iyi durumda. İhracat bu yıl bizi çok sevindiriyor. Tüketim tarafında güven endeksine bakıldığında rekorlar kırıyoruz. Artık son üç dört aydır açıklanan rakamlar son 5 yılın en iyi rakamları. 2008'den sonraki en iyi rakamlar diye ifade edebileceğimiz rakamlar. Hükümet olarak doğru, isabetli kararlar alarak zamanında ve cesur tavır sergiledik. Türkiye ekonomisinin sahip olduğu bir potansiyel, bir güç var biz bunu açığa çıkardık. Moraller düzeldi ve şu anda ekonominin çarkları dönüyor."

"Tatil konusunda beklentiler farklı"

Bayram tatili konusuna da değinen Naci Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tatil konusu olunca herkesin beklentileri farklı. Tatile gitmek isteyenler ve turizm firmalarında çalışanlar için sevindirici bir haber. Ama üretim cephesi var. Bizim de ekonomi olarak üretime yatırıma ve büyümeye ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın talimatları, hükümet olarak değerlendirmelerimiz çerçevesinde bu konuda bir karar vereceğiz. Ama güzel olan taraf geçtiğimiz yıl bu aylarda herkes tatile gidiyordu ama moraller bozuktu. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında oluşan bir moral bozukluğu vardı. Başka hiçbir yerde bunun örneği yok. Türkiye bir yılda bütün alçak darbe girişiminin olumsuzluklarını sildi, siyasette bir istikrar sağladı, yepyeni bir hükümet sistemini bu sürece sığdırdı, ekonomide çok hızlı bir toparlanma sağladı. Şimdi millet tatil derdinde. Çok güzel bir şey. Ülkemizi seviyoruz, gurur duyuyoruz. Ülkemiz adına sevindirici bir şey. Dışarıda herkes Türkiye'yi kıskanıyor."